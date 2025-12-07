  1. Clienti privati
Conflitti Ribelli attaccano con i droni un asilo e un ospedale, decine di morti in Sudan

SDA

7.12.2025 - 12:04

Ancora morti in Sudan
Ancora morti in Sudan
Keystone

Un attacco con droni da parte di paramilitari su un asilo e su un ospedale in Sudan ha provocato la morte di decine di civili, tra cui numerosi bambini.

Keystone-SDA

07.12.2025, 12:04

07.12.2025, 12:21

Lo scrive la Afp citando un funzionario locale. L'attacco è avvenuto nella città di Kalogi, controllata dall'esercito, nello stato sudanese del Kordofan meridionale.

Sono stati effettuati tre attacchi, colpendo «prima un asilo, poi un ospedale» e poi «persone che cercavano di salvare i bambini», ha dichiarato all'Afp Essam al-Din al-Sayed, capo dell'unità amministrativa di Kalogi, tramite una connessione Starlink.

Al SaYed ha attribuito l'attacco alle Forze di Supporto Rapido (RSF), in guerra con l'esercito dall'aprile 2023, e ai loro alleati del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese del Nord, guidato da Abdelaziz al-Hilu.

