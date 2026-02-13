Un ex capo di governo, dei «super diplomatici» e l'ereditiera al trono: perché l'élite norvegese ha cercato la vicinanza del pedofilo Epstein - e viceversa? La domanda è nella mente di molti nel Paese del Premio Nobel per la Pace. Ecco alcune piste di risposta, date dagli esperti.

FILE - I documenti inclusi nel rilascio del dossier di Jeffrey Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sono fotografati venerdì 2 gennaio 2026. Keystone/AP Photo/Jon Elswick

Hai fretta? blue News riassume per te Non c'è nessun altro Paese europeo in cui così tanti rappresentanti di alto livello sono stati colpiti dalle ultime rivelazioni dello scandalo sul pedofilo Epstein come in Norvegia.

Le indiscrezioni hanno scosso nel profondo l'immagine dei norvegesi, anche perché ora aleggiano sospetti di corruzione su persone celebri nel paese scandinavo.

Molti in patria si chiedono: «Perché il nostro piccolo Paese ha un ruolo così importante in questo scandalo?»

Alcune risposte arrivano dagli esperti, che cercano di chiarire la situazione e perché Epstein era così interessato a tessere legami con l'élite norvegese. Mostra di più

In questi giorni, i norvegesi, che già stanno seguendo il processo al figlio della principessa Mette-Marit accusato di stupro, stropicciano gli occhi di fronte all'élite del loro Paese.

La loro principessa ereditaria? Ha scambiato email d'amore col pedofilo Epstein.

Il suo ex primo ministro? Pare abbia cercato di organizzare un incontro con Putin per il ricco pedofilo.

Un ex diplomatico di alto livello? Ha definito l'americano, morto in cella a New York nel 2019, il suo migliore amico.

È quanto suggeriscono le nuove pubblicazioni sul caso Jeffrey Epstein. Le rivelazioni hanno scosso l'immagine dei norvegesi. Molti si chiedono: «Perché il nostro piccolo Paese ha un ruolo così importante in questo scandalo?».

I norvegesi erano attraenti per Epstein, ecco perché

Forse si tratta di una pura coincidenza, afferma Halvard Leira dell'Istituto norvegese di politica estera sul quotidiano «Aftenposten».

«Ma da quello che ho visto, i norvegesi sono chiaramente sovrarappresentati».

Una possibile spiegazione, secondo Leira, è la grande quantità di denaro norvegese che da decenni confluisce nelle organizzazioni internazionali.

«Questo ha portato molti norvegesi a ricoprire posizioni di rilievo a livello internazionale». Un gruppo target attraente per Epstein per espandere la sua rete di persone influenti.

L'ex primo ministro Thorbjørn Jagland nei guai

Un'altra calamita per i potenti: il Premio Nobel per la Pace. Tra tutte le persone, quella che ha assegnato il premio per anni appare in modo prominente nei file di Epstein.

Negli anni '90, Thorbjørn Jagland era primo ministro, poi capo del Comitato norvegese per il Nobel e segretario generale del Consiglio d'Europa.

Istituzione, quest'ultima, che ha ora revocato la sua immunità su richiesta della Norvegia. Jagland è infatti indagato per sospetta corruzione grave a causa dei suoi contatti con Epstein.

Durante la sua permanenza al Consiglio d'Europa, il norvegese avrebbe soggiornato negli appartamenti di Epstein a Parigi e a New York e avrebbe trascorso le vacanze nella sua proprietà a Palm Beach.

Le e-mail pubblicate nella vicenda suggeriscono che l'uomo d'affari abbia a sua volta esercitato pressioni su Jagland affinché organizzi un incontro con il leader del Cremlino Vladimir Putin.

Molte ombre su due «super diplomatici»

«La Norvegia ha sempre voluto avere potere e influenza e proiettare i propri standard elevati nel mondo», afferma l'esperto di Europa del Nord Tobias Etzold. «Nel farlo, a quanto pare, non si sono sottratti dal lasciarsi corrompere e usare per scopi dubbi».

Sono in corso indagini per corruzione anche contro la coppia di diplomatici Mona Juul e Terje Rød-Larsen.

I due norvegesi, chiamati «super diplomatici» dai media, sono famosi per aver svolto un ruolo decisivo nei negoziati di pace tra Israele e l'OLP, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, movimento politico che preconizzava la lotta armata, negli anni Novanta.

Giova ricordare infatti che nel 1993 furono siglati gli storici accordi di Oslo tra il governo israeliano di Yitzhak Rabin e l'OLP di Yasser Arafat, che agiva in rappresentanza del popolo palestinese, come parte di un processo di pace che voleva risolvere il conflitto arabo-israeliano.

Epstein espande la sua rete in Norvegia grazie ai diplomatici?

Juul è stato fino a poco tempo fa ambasciatore in Giordania. «La coppia è diventata un simbolo della Norvegia come nazione di pace», scrive il giornalista e scrittore Aslak Nore sul quotidiano «Verdens Gang».

Due persone che hanno avuto un ruolo chiave nel creare l'immagine internazionale della Norvegia ora la stanno distruggendo.

I figli della coppia avrebbero ricevuto in eredità dieci milioni di dollari nel testamento di Epstein. «Sei il mio migliore amico e una persona estremamente rara e assolutamente buona», avrebbe scritto Rød-Larsen al pedofilo Epstein il giorno di Capodanno del 2017.

Ci sono molti indizi che indicano che Epstein ha costruito la sua rete norvegese con l'aiuto di Rød-Larsen.

Anche la principessa ereditaria norvegese Mette-Marit avrebbe avuto una stretta relazione con Epstein. Ciò è suggerito dalle e-mail che i due si sarebbero scritti nel corso degli anni.

In esse, il pedofilo e la moglie del principe ereditario Haakon si incontravano e si scambiavano opinioni sul cibo, sulla musica e sul «womanising» di Epstein. «Parigi va bene per l'adulterio, le donne scandinave sono le mogli migliori», si legge in un'e-mail attribuita a Mette-Marit.

La principessa ereditaria si è scusata. Tuttavia, molti norvegesi, visti anche i pesanti guai giudiziari del figlio, a processo per stupro, si chiedono: può diventare regina?

Qualche mela marcia o un intero sistema marcio?

Tutti i norvegesi interessati descrivono ora i loro stretti contatti con il pedofilo come un catastrofico errore di giudizio, di cui ora si pentono - compresi la Principessa ereditaria e il capo del World Economic Forum (WEF), Børge Brende.

È un caso di «poche mele marce» o è l'intero sistema a essere marcio? - si chiede la radio norvegese.

Un'indagine indipendente, attualmente in fase di avvio da parte della commissione parlamentare di controllo, esaminerà il lavoro del Servizio estero negli ultimi anni.

«Sta emergendo un quadro di un ambiente non sano, dove il rischio di corruzione è elevato», afferma il presidente della commissione, Per-Willy Amundsen .

Dove c'è più fiducia, ci può essere meno controllo

Come è stato possibile arrivare a questo punto in un Paese che si colloca costantemente ai primi posti nelle classifiche sulla trasparenza e sulla democrazia?

E dove la fiducia dei cittadini nella politica è maggiore che altrove?

Forse è proprio questo il motivo, dice Etzold. «Finché le cose vanno bene, i norvegesi danno per scontato che tutto andrà bene», afferma il ricercatore.

«Quindi, forse per convenienza, le persone non guardano troppo da vicino e non mettono troppo in discussione le cose».

Dove c'è più fiducia, ci può essere meno controllo.

Il giornalista Nore afferma nel giornale «Verdens Gang»: «C'è qualcosa di marcio nel Regno di Norvegia».