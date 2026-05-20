Dopo oltre cinque ore di trattative nella notte di Strasburgo, eurodeputati e governi europei hanno strappato il compromesso che apre la strada all'attuazione dell'accordo di Turnberry. KEYSTONE

Il messaggio a Donald Trump di un'Europa che «onora gli impegni». Ma anche la dimostrazione di forza del Parlamento europeo per scongiurare che l'intesa commerciale UE-USA si trasformi in una «fuga alla cieca» o, peggio, in una resa senza condizioni al tycoon.

Keystone-SDA SDA

Dopo oltre cinque ore di trattative nella notte di Strasburgo, eurodeputati e governi europei hanno strappato il compromesso che apre la strada all'attuazione dell'accordo di Turnberry.

Un risultato costruito sul filo di un equilibrio fragile – salvare il rapporto transatlantico senza consegnarsi agli umori imprevedibili della Casa Bianca –, descritto come una vittoria comune.

L'euforia continentale, però, è durata poco. A dispetto dei «progressi» compiuti dall'Ue, è arrivata la doccia fredda servita dal rappresentante americano al Commercio, Jamieson Greer: «I dazi rappresentano soltanto un aspetto» e Bruxelles dovrà ora misurarsi anche con il terreno delle «barriere non tariffarie» e della regolamentazione.

La clausola «sunset» per acciaio e alluminio

Prima la minaccia di annettere la Groenlandia, poi – ultima in ordine di tempo – quella di portare al 25% i dazi sulle auto europee: le ripetute scosse di Trump a dispetto dell'intesa siglata in Scozia nel luglio scorso avevano spinto l'Europarlamento, guidato dal combattivo negoziatore socialista Bernd Lange, a pretendere a larga maggioranza (furono 417 i sì a marzo) garanzie aggiuntive.

Il punto di caduta con i Paesi – molto più cauti, soprattutto Berlino, timorosa di un effetto boomerang su industria e commerci europei – ha preso forma attorno a una rete di clausole per blindare il patto da eventuali nuove sterzate americane.

Il testo conferma il taglio dei dazi UE sui prodotti industriali e su gran parte dell'agroalimentare statunitense e il tetto del 15% Usa sulla maggior parte dell'export del Vecchio Continente.

Ma introduce una clausola «sunset» con scadenza nel 2029, tutele specifiche per acciaio e alluminio, e il diritto di sospendere l'accordo in caso di violazioni o di danni all'industria europea.

«L'Europa è un partner affidabile»

«L'Europa è un partner affidabile», ha scandito la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, fotografando un clima condiviso da popolari, socialisti e liberali, con il sostegno dei conservatori dell'Ecr e quello più tiepido dei Verdi.

L'attuazione del patto con gli Usa, ora più vicina, nella lettura del vicepremier Antonio Tajani, rappresenta soprattutto una garanzia di «stabilità e certezza economica» per le imprese europee.

Una linea condivisa anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha salutato la «buona notizia» per l'industria continentale giunta da Strasburgo.

«Questa è la grande differenza rispetto agli Stati Uniti: in Europa le decisioni si prendono democraticamente. Non c'è un uomo solo che decide in modo imprevedibile», ci ha tenuto a puntualizzare Lange, pungendo Trump e respingendo le accuse – arrivate soprattutto da sinistra – di una Bruxelles piegata al ricatto.

Le incognite restano vive

Le incognite, però, restano vive. Il monito di Greer – rivolto soprattutto alle norme per le Big Tech e al Green deal – non lascia tranquilla von der Leyen, impegnata a invocare un'«indipendenza europea» da costruire accelerando la rete di accordi commerciali.

Dopo le firme con India, Australia, Mercosur e Svizzera, a rilanciare la strategia della diversificazione è la stessa numero uno di Palazzo Berlaymont, in missione in Messico insieme al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, per blindare un nuovo partenariato.

La prossima plenaria dell'Europarlamento sarà poi chiamata – il 16 o 17 giugno – alla ratifica dell'accordo Ue-Usa, salvo smottamenti dell'ultima ora tra chi continua a considerare l'intesa tutt'altro che favorevole.

L'incitamento ad andare avanti resta nelle mani di Lange, che non ha perso occasione per citare i suoi amati Rolling Stones: «You cant always get what you want. But if you try, you can get what you need».

Un altro modo per dire che, con luglio alle porte e l'incognita della scadenza dell'articolo 122 – la base giuridica americana che sostiene gli attuali dazi fino al 24 luglio – un accordo imperfetto resta preferibile a una nuova guerra commerciale.