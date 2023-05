Summit alla Casa Bianca per evitare il rischio default

Alla riunione parteciperanno Biden e i leader dei due partiti al Congresso. Keystone

È previsto per le 16 locali (le 22 in Svizzera) l'incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e i «Big 4», ossia i vertici del Congresso, per discutere di come evitare dal primo giugno lo spettro di un default nel caso non si alzi o non si sospenda il tetto al debito.

Una prospettiva che fa tremare l'America e che, secondo l'amministrazione americana, potrebbe costare 8 milioni di posti di lavoro, drastici tagli alla spesa pubblica e perturbazioni finanziarie globali, dato che finora il mondo ha considerato il debito pubblico Usa l'asset sicuro per eccellenza.

Nello Studio Ovale entreranno lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, il leader dei deputati dem Hakeem Jeffries e quelli del Senato, Chuck Schumer per il partito dell'Asinello e Mitch McConnell per il Grand Old Party.

SDA