Abdel Fattah al Sisi avrà un ruolo importante. Keystone

La cerimonia di lunedì per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas sarà co-presieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia.

Il vertice, previsto a Sharm el Sheikh, è stato ieri al centro di un colloquio telefonico preparatorio tra il ministro degli esteri del Cairo, Badr Abdel Aty, e l'omologo Usa Marco Rubio.