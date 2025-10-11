  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Il Summit per la pace in Egitto sarà «presieduto da Sisi e Trump»

SDA

11.10.2025 - 13:00

Abdel Fattah al Sisi avrà un ruolo importante.
Abdel Fattah al Sisi avrà un ruolo importante.
Keystone

La cerimonia di lunedì per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas sarà co-presieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump.

Keystone-SDA

11.10.2025, 13:00

11.10.2025, 13:53

Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia.

Il vertice, previsto a Sharm el Sheikh, è stato ieri al centro di un colloquio telefonico preparatorio tra il ministro degli esteri del Cairo, Badr Abdel Aty, e l'omologo Usa Marco Rubio.

I più letti

La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere
Trump voleva il Nobel per la pace: «Obama lo aveva ricevuto per non aver fatto nulla»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

Video correlati

Altre notizie

Francia. Il premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

FranciaIl premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

Medio Oriente. Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Medio OrienteLo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Commissione Venezia. Berset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Commissione VeneziaBerset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Casa Bianca. Il medico di Trump, è in eccellente stato di salute

Casa BiancaIl medico di Trump, è in eccellente stato di salute