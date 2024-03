I firmatari della dichiarazione congiunta "sostengono il potenziamento degli sforzi per facilitare la mobilitazione di investimenti pubblici e privati per ulteriori progetti di energia nucleare". Keystone

Riaffermare l'impegno verso l'energia nucleare come «componente chiave» della strategia globale per ridurre le emissioni dal settore industriale ed energetico, sbloccare finanziamenti pubblici e privati verso l'atomo e promuovere un nuovo vertice.

Questo l'impegno sottoscritto in una dichiarazione congiunta dagli oltre 30 leader e delegazioni provenienti da tutto il mondo che oggi hanno preso parte al vertice sull'energia nucleare a Bruxelles, organizzato dal premier belga Alexander De Croo e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

I firmatari «sostengono il potenziamento degli sforzi per facilitare la mobilitazione di investimenti pubblici e privati per ulteriori progetti di energia nucleare», si legge nel documento, in cui si suggeriscono tra le «misure concrete» a sostegno dell'energia nucleare «strumenti come il finanziamento pubblico diretto, le garanzie per i fornitori di debito e di capitale, i programmi di condivisione dei rischi di reddito e di prezzo».

Dalla dichiarazione anche l'invito alle banche «multinazionali per lo sviluppo, le istituzioni finanziarie internazionali e gli organismi regionali» a prendere in considerazione «il rafforzamento del loro sostegno al finanziamento di progetti di energia nucleare».

Infine, il documento conferma l'interesse a organizzare «un altro vertice sull'energia nucleare a tempo debito» per mantenere lo slancio e continuare a costruire il «sostegno all'energia nucleare per decarbonizzare il nostro mondo».

SDA