Il primo ministro britannico Rishi Sunak Keystone

Nuovo imbarazzante flop per le forze armate britanniche, secondo una rivelazione pubblicata oggi in esclusiva dal Sun.

Il tabloid racconta nei dettagli il fallimento del lancio di prova di un missile nucleare Trident (depotenziato), unico pilastro del deterrente del Regno, avvenuto il 30 gennaio al largo della Florida.

Il test si è svolto sotto gli occhi del ministro della Difesa, Grant Shapps, che era a bordo della corazzata Vanguard. Il missile è precipitato nell'oceano Atlantico a non molta distanza dalla nave. E' il secondo flop su due dal 2016. Il dicastero della Difesa si è limitato a confermare che «un'anomalia è accaduta».

La Bbc ha poi ripreso la rivelazione, certificandola attraverso proprie fonti e precisando che Shapps era a bordo di un sottomarino denominato Vanguard, non di una corazzata, assieme al comandante della Royal Navy, la Marina britannica, ammiraglio Ben Key.

Il lancio è stato fatto proprio dal sommergibile in questione e la ricaduta del missile è avvenuta in un tratto di mare visibile da questa stessa unità.

Una fonte ministeriale citata dalla Bbc ha cercato di minimizzare l'incidente alla stregua di «un problema specifico» legato «esclusivamente» – a suo dire – a una condizione da test. Non senza assicurare che il Trident resta un arma efficace, «in grado di essere assolutamente sparata in un'ipotetica situazione reale» di conflitto: parole pronunciate sullo sfondo dell'escalation dei toni attuali da nuova guerra fredda con la Russia e del confronto geopolitico con la Cina.

Anche il fallimento del 2016, rivelato allora dal Sunday Times, si verificò al largo della Florida e delle acque territoriali dell'alleato Usa. Nel caso del 30 gennaio, stando al Sun, la traiettoria di lancio prevista era di oltre 9000 chilometri, con bersaglio virtuale al largo delle coste occidentali dell'Africa. Ma si è esaurita in poche decine di metri, a causa di un difetto al sistema di volo innescatosi poco dopo l'uscita del vettore dall'acqua.

L'opposizione laburista ha da parte sua sollecitato il governo conservatore a formalizzare le rassicurazioni sull'accaduto in Parlamento per bocca dello stesso Shapps, come ha sollecitato il ministro ombra della Difesa, John Healey, definendo «preoccupante» il racconto del Sun sull'incidente.

Mentre a sinistra del Labour, gli attivisti pacifisti della Campaign for Nuclear Disarmament (Cnd) sono tornati a denunciare il deterrente nucleare nazionale come costoso, inutile, pericoloso e allo stesso tempo obsoleto. «Il flop – ha sottolineato la Cnd – è avvenuto dopo le rivelazioni su una rimessa a nuovo del Trident costata mezzo miliardo di sterline. Questo spreco di denaro pubblico deve finire».

SDA