Guerra in Ucraina Svezia-Finlandia, Kiev necessita di 130 miliardi in 2 anni

SDA

30.9.2025 - 13:27

Veduta di Kiev
Veduta di Kiev
Keystone

«Il fabbisogno finanziario non coperto dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 è stimato in 130 miliardi di euro, per le esigenze di sostegno finanziario e militare: si prevede che un fabbisogno concreto si manifesterà nel secondo trimestre del 2026.»

Keystone-SDA

30.09.2025, 13:27

30.09.2025, 13:29

«È quindi urgente trovare finanziamenti sufficienti e prevedibili per l'Ucraina al fine di coprire il disavanzo di bilancio a medio termine per il 2026 e il 2027». Lo scrivono in un documento Svezia e Finlandia alla vigilia del vertice Ue di Copenaghen, notando che serve «utilizzare il più possibile i beni russi immobilizzati».

