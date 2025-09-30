Guerra in UcrainaSvezia-Finlandia, Kiev necessita di 130 miliardi in 2 anni
«Il fabbisogno finanziario non coperto dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 è stimato in 130 miliardi di euro, per le esigenze di sostegno finanziario e militare: si prevede che un fabbisogno concreto si manifesterà nel secondo trimestre del 2026.»
«È quindi urgente trovare finanziamenti sufficienti e prevedibili per l'Ucraina al fine di coprire il disavanzo di bilancio a medio termine per il 2026 e il 2027». Lo scrivono in un documento Svezia e Finlandia alla vigilia del vertice Ue di Copenaghen, notando che serve «utilizzare il più possibile i beni russi immobilizzati».