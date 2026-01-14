  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Su richiesta della Danimarca La Svezia invia personale militare in Groenlandia per rafforzare la sicurezza

SDA

14.1.2026 - 17:42

Nuuk, in Groenlandia
Nuuk, in Groenlandia
Keystone

La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristersson.

Keystone-SDA

14.01.2026, 17:42

14.01.2026, 17:50

«Alcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell'ambito dell'esercitazione danese 'Operation Arctic Endurance'.

È su richiesta della Danimarca che la Svezia invia personale militare», ha specificato, aggiungendo che faranno parte di un gruppo di militari provenienti da «diversi Paesi alleati».

I più letti

Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?
Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Scoppia la polemica sui portatori della fiamma: «Siamo tutti arrabbiati…»

Altre notizie

Principe in esilio. Un nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?

Principe in esilioUn nome del passato ritorna a farsi sentire nella crisi iraniana: chi è Peza Pahlavi? E cosa vuole?

Medio Oriente. Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

Medio OrienteWitkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

Venezuela. Il governo do Caracas libera 11 giornalisti

VenezuelaIl governo do Caracas libera 11 giornalisti

A titolo precauzionale. Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente

A titolo precauzionaleGli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente