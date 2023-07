La Svezia ha in questo momento relazioni diplomatiche tese con diverse nazioni del Medio Oriente a causa delle precedenti proteste che hanno ospitato profanazioni del Corano. (Foto simbolica) Keystone

Pagine del Corano sono state date alle fiamme durante una manifestazione davanti al parlamento svedese a Stoccolma. Lo rende noto un cronista della Afp sul posto.

La polizia svedese aveva concesso un permesso per una protesta oggi davanti al Parlamento in cui gli organizzatori intendevano bruciare il Corano, stando ai media locali. I manifestanti chiedevano che il libro sacro musulmano fosse messo al bando in Svezia.

«Lo brucerò molte volte, finché non sarà bandito», aveva detto al quotidiano Expressen l'organizzatore Salwan Najem. Najem si era unito al rifugiato iracheno Salwan Momika in due precedenti proteste di questo tipo a Stoccolma, davanti alla moschea principale della città e successivamente davanti all'ambasciata irachena.

La Svezia ha in questo momento relazioni diplomatiche tese con diverse nazioni del Medio Oriente a causa delle precedenti proteste che hanno ospitato profanazioni del Corano.

