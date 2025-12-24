Negli ultimi mesi, in Germania, autorità e intelligence hanno più volte messo in guardia da vari atti di sabotaggio, spionaggio e attacchi ibridi condotti dalla Russia in territorio tedesco. (Foto simbolica) Keystone

Un uomo di nazionalità ucraina, sospettato di spionaggio e di essere stato arruolato da Mosca, è stato estradato ieri in Germania dalle autorità svizzere, dopo essere stato fermato e finito in manette a metà maggio nel Canton Turgovia.

La presunta spia è accusata di aver organizzato, insieme a due complici anch'essi ucraini, attentati con esplosivi contro il trasporto merci in Germania. L'uomo arrestato in Svizzera è stato condotto a Karlsruhe (nel Baden-Würtenberg) davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia, il quale ha disposto la detenzione preventiva.

Stando alla Procura federale tedesca, l'ucraino e i suoi due connazionali sono sospettati di attività di spionaggio a favore della Russia. Secondo precedenti indicazioni delle autorità, l'indagato e i sui complici, sarebbero stati incaricati da diverse persone presumibilmente attive in Russia di «spedire dalla Germania a destinatari in Ucraina pacchi contenenti ordigni incendiari o esplosivi, che si sarebbero innescati durante il trasporto». Il terzetto avrebbe inoltre spedito alla fine di marzo a Colonia due pacchi di prova contenenti tra l'altro dei localizzatori GPS.

Le autorità elvetiche non hanno fornito ulteriori informazioni sul caso per motivi legati alla protezione dei dati e a riservatezza. Interpellato dall'agenzia Keystone-ATS, l'Ufficio federale di giustizia (UFG), competente per l'esecuzione delle procedure di estradizione, ha confermato che la persona consegnata ieri alle autorità tedesche è stata arrestata il 13 maggio nel canton Turgovia su richiesta della Procura federale tedesca e poi posta in detenzione in vista della sua estradizione.

La Germania ha inoltre chiesto alla Svizzera ulteriori misure di assistenza giudiziaria. L'UFG ha dichiarato di aver delegato tale mandato al Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) per l'esecuzione diretta.

I due complici invece sono stati arrestati a metà maggio a Colonia e a Costanza, sono già stati condotti mesi fa davanti al giudice istruttore della Corte federale di giustizia e posti in detenzione preventiva.

Negli ultimi mesi, in Germania, autorità e intelligence hanno più volte messo in guardia da vari atti di sabotaggio, spionaggio e attacchi ibridi condotti dalla Russia in territorio tedesco. Nel 2024, un pacco ha preso fuoco all'interno di un aereo, quando il velivolo si trovava ancora a terra, in un centro logistico di Lipsia. Il pacco conteneva un ordigno che ha causato l'incendio di un container merci.