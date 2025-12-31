  1. Clienti privati
Taipei-Pechino Le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan

SDA

31.12.2025 - 09:47

La portaerei cinese Shandong nei pressi di Taiwan. (foto d'archivio)
La portaerei cinese Shandong nei pressi di Taiwan. (foto d'archivio)
Keystone

Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato oggi la guardia costiera dell'isola.

Keystone-SDA

31.12.2025, 09:47

31.12.2025, 09:59

Asia. Cina spara razzi durante esercitazione intorno a Taiwan

AsiaCina spara razzi durante esercitazione intorno a Taiwan

«Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche», ha dichiarato all'AFP Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre «dovrebbero essere completate».

