Dispiegamento di un lanciamissili durante un'esercitazione militare a Taiwan. (Foto archivio) Keystone

Le forze armate di Taiwan aumenteranno il numero di esercitazioni missilistiche durante il 2024, nel mezzo della crescente pressione militare della Cina sull'isola ribelle.

È quanto ha detto il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng, parlando con i media a margine di una riunione parlamentare, citando la necessità di rispondere «a un cambiamento nella minaccia nemica».

Chiu, secondo i media locali, ha aggiunto che in passato le esercitazioni missilistiche venivano svolte solo in determinati periodi dell'anno allo scopo di limitare l'impatto sull'aviazione e sulla vita di tutti i giorni. «Dobbiamo considerare di potenziare la nostra formazione in risposta alla situazione del nemico», ha osservato il ministro, rilevando che la quantità di munizioni utilizzate dalle operazioni sarà in linea con i regolamenti, senza fornire dettagli.

SDA