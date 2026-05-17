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Taipei-Washington Taiwan, Lai: «La vendita d'armi e la cooperazione con gli USA sono la chiave per la pace»

SDA

17.5.2026 - 15:20

«Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate», ha affermato Lai Ching-te. (Immagine d'archivio del 3 febbraio)
«Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate», ha affermato Lai Ching-te. (Immagine d'archivio del 3 febbraio)
Keystone

Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato oggi che la pace nello Stretto di Taiwan non sarà «barattata».

Keystone-SDA

17.05.2026, 15:20

17.05.2026, 15:31

Lo ha fatto pochi giorni dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati di Washington con la Cina.

«Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate», ha affermato Lai aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e USA sono «elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale».

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