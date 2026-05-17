«Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate», ha affermato Lai Ching-te. (Immagine d'archivio del 3 febbraio) Keystone

Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato oggi che la pace nello Stretto di Taiwan non sarà «barattata».

Keystone-SDA SDA

Lo ha fatto pochi giorni dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati di Washington con la Cina.

«Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate», ha affermato Lai aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e USA sono «elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale».