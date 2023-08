Il miliardario Terry Gou, che vanta buoni rapporti con la Cina, vuole correre come indipendente alle presidenziali del gennaio 2024 a Taiwan. (foto d'archivio) Keystone

Terry Gou, il miliardario fondatore di Foxconn – l'assemblatore degli iPhone di Apple e di prodotti di elettronica -, ha annunciato che correrà come indipendente alle presidenziali di Taiwan di gennaio 2024, aggiungendosi ad un campo sempre più affollato di candidati.

Dopo il mancato tentativo del 2020, Gou ha ritentato senza successo di strappare la nomination e il sostegno del principale partito di opposizione, il Kuomintang (Ktm), tradizionalmente su posizioni più concilianti verso la Cina.

Numerose fabbriche in Cina

Nella conferenza stampa odierna sull'annuncio della candidatura, Gou ha detto di volersi spendere «per la pace tra le due sponde dello Stretto di Taiwan», facendo leva sulle ottime relazioni vantate con Pechino. Il suo gruppo gestisce numerosi impianti in Cina che danno lavoro a oltre un milione di persone.

I nazionalisti del Kmt, malgrado il corteggiamento del patron di Foxconn, hanno deciso di puntare su Hou Yu-ih, un ex capo della polizia e attuale sindaco di New Taipei City, che secondo gli ultimi sondaggi avrebbe un sostegno popolare intorno al 26%. A guidare il favore dei pronostici è con il 45% circa l'attuale vicepresidente taiwanese William Lai, in forza al Partito democratico progressista, notoriamente su posizioni pro-indipendenza dell'isola verso Pechino.

Per potersi candidare come indipendente, Gou ha bisogno di raccogliere un totale di 290.000 firme: negli ultimi mesi, in vista della decisione, ha organizzato molti eventi simili in giro per Taiwan.

SDA