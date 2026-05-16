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Tensioni Taiwan ribadisce la propria indipendenza dopo l'avvertimento Trump

SDA

16.5.2026 - 08:24

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te.
Il presidente di Taiwan Lai Ching-te.
Keystone

Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino.

Keystone-SDA

16.05.2026, 08:24

16.05.2026, 08:59

«Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese», ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che, a questo proposito, la politica di Washington rimane «invariata».

Ieri Trump aveva lanciato un avvertimento a Taiwan circa le presunte mire indipendentiste del governo guidato da Lai Ching-te e il suo Partito Progressista Democratico.

Dopo l'incontro con Xi Jinping «non è cambiato nulla» e «non vogliamo che qualcuno dica: proclamiamo l'indipendenza perché gli Stati Uniti ci sostengono – ha detto a Fox News – poi noi ci ritroviamo a dover percorrere 95mila miglia (circa 150mila chilometri) per andare in guerra».

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