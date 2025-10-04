  1. Clienti privati
Ecco di chi si tratta Per la prima volta nella storia, il Giappone potrebbe avere una premier donna

SDA

4.10.2025 - 08:37

La nuova leader del Partito Liberal-democratico del Giappone, Sanae Takaichi, che si appresta a diventare la prima donna premier del suo paese.
Keystone

Sarà la 64enne Sanae Takaichi, ex ministro della Sicurezza economica, la nuova presidente dei liberal-democratici (Ldp), il partito di governo in Giappone, che si appresta con ogni probabilità a diventare la prima premier donna nel Paese.

Keystone-SDA

La politica originaria di Nara, appartenente all'ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell'ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto.

