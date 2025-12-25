  1. Clienti privati
Tragedia in Tanzania Elicottero si schianta sul Kilimangiaro: 5 morti, tra cui due turisti

SDA

25.12.2025 - 09:08

Con i suoi 5'895 metri il Kilimangiaro (sullo sfondo) è il monte più alto in Africa nonché uno dei vulcani più alti del pianeta. (Foto archivio)
Con i suoi 5'895 metri il Kilimangiaro (sullo sfondo) è il monte più alto in Africa nonché uno dei vulcani più alti del pianeta. (Foto archivio)
Keystone

Un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro in Tanzania, il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche due turisti.

Keystone-SDA

25.12.2025, 09:08

25.12.2025, 09:52

L'Autorità per l'aviazione civile della Tanzania, scrivono i media locali, ha confermato che l'incidente è avvenuto ieri nei pressi del campo di Barafu.

Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti stranieri i cui nomi e nazionalità non sono stati resi noti.

Il Kilimangiaro rappresenta una delle Sette cime del pianeta ed è la vetta più alta dell'Africa. Si trova a quasi 6'000 metri sul livello del mare e attrae una media di 50'000 turisti all'anno.

Oltre ad essere il monte più alto del continente africano è anche uno dei vulcani più alti del pianeta.

