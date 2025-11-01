  1. Clienti privati
Elezioni Tanzania, la presidente Suluhu Hassan vince con il 97,66% dei voti

SDA

1.11.2025 - 13:07

La presidente uscente Samia Suluhu Hassan è stata riconfermata con quasi il 98% dei voti. (foto d'archivio)
La presidente uscente Samia Suluhu Hassan è stata riconfermata con quasi il 98% dei voti. (foto d'archivio)
Keystone

La presidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan ha vinto le elezioni di mercoledì con il 97,66% dei voti. Lo ha decretato oggi la Commissione elettorale. Nel paese africano negli ultimi tre giorni si erano tenute violente proteste.

Keystone-SDA

01.11.2025, 13:07

01.11.2025, 13:09

La schiacciante vittoria della presidente uscente, in carica dal marzo 2021 in seguito alla morte del suo predecessore John Magufuli, è una «parodia della democrazia», ha dichiarato un portavoce del principale partito di opposizione, Chadema, a cui è stato impedito di partecipare alle elezioni.

«Chiediamo un organismo credibile per supervisionare le nuove elezioni», ha dichiarato John Kitoka, aggiungendo che i loro osservatori hanno riferito che «almeno 800 persone» sono state uccise dalle forze di sicurezza durante le proteste contro il governo questa settimana.

Durante la cerimonia di giuramento trasmessa oggi dalla televisione di Stato, Suluhu Hassan ha dichiarato che il suo governo «condanna fermamente» le proteste elettorali degli ultimi giorni. «Ringraziamo le forze di sicurezza per aver fatto sì che la violenza non interrompesse le votazioni. Il governo condanna fermamente gli episodi di violenza. Questi episodi non sono stati affatto patriottici».

