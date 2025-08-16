  1. Clienti privati
«Next time in Moscow» Tappeto rosso per Putin in Alaska, Trump riabilita lo zar

SDA

16.8.2025 - 20:01

I caccia americani che danno il commiato a Vladimir Putin scortando il suo aereo fino a quando lascia i cieli dell'Alaska sono l'ultimo degli onori resi da Donald Trump al leader del Cremlino, in un vertice che ha restituito alla Russia l'immagine di potenza degna di sedersi alla pari al tavolo dove si decide non solo del conflitto in Ucraina, ma anche di altre crisi globali e degli equilibri strategici. E a Pechino potrebbe cominciare a serpeggiare qualche inquietudine.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin posano prima di partecipare all'incontro del 15 agosto.
KEYSTONE/EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Keystone-SDA

16.08.2025, 20:01

16.08.2025, 21:13

Sui media occidentali varie voci critiche hanno paventato una manipolazione del tycoon sul conflitto in corso da parte dell'ex ufficiale del Kgb, addestrato anche all'arte della persuasione. Ma Trump è stato chiaro nel dire che questo primo colloquio fra presidenti dopo oltre quattro anni non serviva soltanto a porre fine alle ostilità, bensì anche a riallacciare i rapporti e garantire la sicurezza fra le due prime potenze nucleari del Pianeta.

«È bene quando due grandi potenze vanno d'accordo, specialmente quando sono potenze nucleari», ha sottolineato il presidente Usa in un'intervista a Fox News seguita ai negoziati.

E comunque si sa che obiettivo strategico della sua amministrazione è cercare di porre fine, o quanto meno rendere meno soffocante, l'abbraccio tra la Russia e la Cina, il vero rivale strategico degli Stati Uniti nei decenni a venire.

Putin a Trump: «Next time in Moscow»

A Mosca l'entusiasmo è palpabile. I media occidentali, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, «hanno parlato per tre anni dell'isolamento della Russia, e ora hanno visto il tappeto rosso con cui hanno accolto il presidente russo negli Stati Uniti».

Ma Trump è andato ben oltre il semplice tappeto rosso, con non poche infrazioni al consueto protocollo. Forse la più sorprendente è stata quella di farlo salire con lui in auto appena sbarcato dall'aereo, per un faccia a faccia senza interpreti che tra l'altro per Putin non deve essere stato facile, non essendo fluente in inglese.

Poi c'è stato l'incontro con i giornalisti, che il tycoon ha lasciato aprire all'ospite, e nel quale il capo del Cremlino ha parlato otto minuti rispetto ai quattro di Trump.

E infine la chiusa, con Putin che, in inglese, si è rivolto al presidente Usa dicendo: 'Next time in Moscow». La prossima volta ci vediamo a Mosca. «Grazie molte Vladimir», gli ha risposto Trump, giudicando che «forse» ciò potrà avvenire.

Diversi riferimenti storici da parte del presidente russo 

«È molto importante che i nostri Paesi voltino pagina», dopo che le relazioni russo-americane «sono cadute al livello più basso dalla Guerra Fredda», ha affermato Putin dopo le quasi tre ore di colloquio.

E nel normalizzare le relazioni ha detto che potrà essere utile il ricordo dell'alleanza nella guerra contro il nazifascismo, quando gli Usa e l'Urss «schiacciarono i loro nemici comuni nello spirito della fratellanza combattente».

E, quasi a suggellare questa promessa, si è recato a deporre mazzi di fiori sulle tombe di 14 militari e civili sovietici sepolti vicino alla base dove si è svolto il vertice dopo essere caduti durante le operazioni per il trasporto attraverso l'Alaska degli aerei forniti da Washington all'Unione Sovietica.

