Stati UnitiTaylor Greene si dimette dopo lo scontro con Trump su Epstein
SDA
22.11.2025 - 08:23
La deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice Maga diventata famosa per il suo appoggio al presidente statunitense Donald Trump, ha annunciato che si dimetterà dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio dopo uno scontro pubblico con Trump.
Keystone-SDA
22.11.2025, 08:23
22.11.2025, 09:09
SDA
La repubblicana della Georgia ha criticato la direzione del movimento politico che un tempo sosteneva. Il suo rapporto con Trump si è deteriorato dopo che si è unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Successivamente, il tycoon ha ritirato il suo appoggio a Greene.