Stati Uniti Taylor Greene si dimette dopo lo scontro con Trump su Epstein

SDA

22.11.2025 - 08:23

La repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene (foto d'archivio)
La repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene (foto d'archivio)
Keystone

La deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice Maga diventata famosa per il suo appoggio al presidente statunitense Donald Trump, ha annunciato che si dimetterà dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio dopo uno scontro pubblico con Trump.

Keystone-SDA

22.11.2025, 08:23

22.11.2025, 09:09

La repubblicana della Georgia ha criticato la direzione del movimento politico che un tempo sosteneva. Il suo rapporto con Trump si è deteriorato dopo che si è unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Successivamente, il tycoon ha ritirato il suo appoggio a Greene.

