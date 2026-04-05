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Stati Uniti Taylor Greene: «Trump è impazzito, occorre porre freno alla sua follia»

SDA

5.4.2026 - 17:52

Marjorie Taylor Greene, ex deputata repubblicana dello Stato della Georgia. (Foto d'archivio)
Marjorie Taylor Greene, ex deputata repubblicana dello Stato della Georgia. (Foto d'archivio)
Keystone

Marjorie Taylor Greene, l'ex deputata e pasionaria del movimento Maga in totale rotta di collisione con Donald Trump, è tornata ad attaccare il tycoon con un lungo post di fuoco su X, accusandolo di essere «impazzito».

Keystone-SDA

05.04.2026, 17:52

05.04.2026, 18:04

Stati Uniti. La fedelissima Marjorie Taylor Greene regola i conti con Trump: «Facevo parte di una cultura avvelenata»

Stati UnitiLa fedelissima Marjorie Taylor Greene regola i conti con Trump: «Facevo parte di una cultura avvelenata»

Taylor Greene ha denunciato «le menzogne in ambito nucleare» di Trump, raccontate «da decenni».

«La mattina di Pasqua, ecco cosa ha pubblicato il presidente Trump. Tutti coloro, all'interno della sua amministrazione, che affermano di essere cristiani dovrebbero inginocchiarsi, implorare il perdono di Dio, smettere di venerare il presidente e intervenire per porre freno alla follia di Trump», ha scritto l'ex deputata della Georgia, postando la foto del post del tycoon in cui minaccia di colpire «martedì» le centrali elettriche e i ponti in Iran, se Teheran non aprirà lo Stretto di Hormuz.

«Conosco tutti voi, così come conosco lui: è impazzito, e voi tutti ne siete complici. Non sto difendendo l'Iran, ma cerchiamo di essere onesti riguardo a tutta questa faccenda. Lo Stretto è chiuso perché Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra non provocata contro l'Iran, basata sulle stesse menzogne in ambito nucleare che vanno raccontando da decenni: ovvero che, da un momento all'altro, l'Iran avrebbe sviluppato un'arma nucleare», ha rincarato Greene.

«Sapete chi possiede armi nucleari? Israele. Sono più che capaci di difendersi da soli, senza che gli Stati Uniti debbano combattere le loro guerre, uccidere persone innocenti e bambini, e pagarne il prezzo. Le minacce di Trump di bombardare centrali elettriche e ponti colpiscono il popolo iraniano: proprio quel popolo che Trump sosteneva di voler liberare», ha osservato l'ex deputata.

«Proprio a Pasqua – tra tutti i giorni dell'anno – noi cristiani dovremmo ricordare che il Figlio di Dio è morto ed è risorto dai morti affinché i nostri peccati potessero essere perdonati, una volta per tutte. Gesù ci ha comandato di amarci gli uni gli altri e di perdonarci a vicenda. Anche i nostri nemici. Il nostro presidente non è un cristiano, e le sue parole e le sue azioni non dovrebbero essere sostenute dai cristiani». Tutto questo, infine, «non è ciò che abbiamo promesso al popolo americano quando, nel 2024, ci ha votato a stragrande maggioranza».

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