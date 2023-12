Taylor Swift potrebbe avere un ruolo importante nelle presidenziali americane. Keystone

Taylor Swift potrebbe salvare Joe Biden nel 2024. Se la star lo sostenesse – come ha fatto nel 2020 -, il presidente potrebbe trarne dei benefici in termini di voti, un po' come l'effetto Oprah Winfrey per Barack Obama nel 2008.

Secondo diversi osservatori, il sostegno di Winfrey infatti mosse verso l'ex presidente oltre un milione di voti.

Swift potrebbe avere un effetto anche più ampio per Biden, considerato che più delle metà degli americani si considera sua fan e fra questi molti repubblicani, riporta Msnbc. Il presidente è in difficoltà nei sondaggi, dove è indietro rispetto a Donald Trump.

Se l'endorsement di Swift spingesse al voto anche solo una frazione dei suoi 272 milioni di follower su Instagram, si tratterebbe di decine di migliaia di persone che andrebbero al voto invece di stare a casa e rinunciare al proprio diritto. E questo potrebbe fare la differenza, soprattutto per i democratici.

Senza contare che per i repubblicani sarebbe difficile criticare Swift visto che rischierebbero di attirarsi le ire anche di parte dei loro elettori.

SDA