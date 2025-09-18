Nella trasmissione germanica «Markus Lanz», politici ed esperti hanno discusso dell'escalation della guerra in Ucraina. Mentre i droni russi sono stati abbattuti sulla Polonia, il leader del partito di sinistra Jan van Aken ha messo in guardia da un'escalation incontrollabile.

Nel dibattito con Markus Lanz, Jan van Aken ha reagito con preoccupazione all'incidente dei droni in Polonia. ZDF

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te I droni russi sono stati abbattuti sopra la Polonia - la prima volta che i missili entrano nel territorio della NATO.

Jan van Aken ha messo in guardia da un'escalation su «Markus Lanz» e ha descritto le truppe di terra tedesche in Ucraina come «assolutamente impensabili».

Il programma ha portato anche a un acceso dibattito sulla politica di asilo della Germania. Mostra di più

La Russia ha superato un'altra linea nella guerra contro l'Ucraina: come ha confermato settimana scorsa il capo del governo polacco Donald Tusk, i droni russi sono stati abbattuti sul territorio della Polonia.

Giova ricordare che è la prima volta che missili russi penetrano nel territorio della NATO. Mentre Tusk l'ha definita una «provocazione di grandi proporzioni» da parte di Putin, il Presidente degli Stati Uniti Trump è stato sorprendentemente taciturno e vago nella sua risposta agli ultimi incidenti.

Anche il corrispondente della rete televisiva ZDF Elmar Thevessen ha ammesso giovedì sera della scorsa settimana durante la trasmissione «Markus Lanz» che Trump «non ha fatto alcun tentativo» di «tracciare una linea rossa» o «fare un annuncio chiaro».

A Trump importa solo dei risultati economici immediati?

L'esperto statunitense ha quindi sottolineato: «Questo dimostra in una certa misura quello che dicono anche molti critici (...): Gli europei devono rendersi conto che Donald Trump non è davvero un partner affidabile all'interno della NATO, sul quale non si può fare affidamento al cento per cento in caso di dubbio, in caso di attacco».

Il corrispondente ha aggiunto che Trump «in definitiva (...) si occupa di fare affari». Per il presidente statunitense, «gli interessi economici immediati» sono più importanti in caso di dubbio «che forse l'interesse strategico di proteggere l'Europa».

E questo significa «che non è disposto a esercitare pressioni su Vladimir Putin».

«Un segnale devastante»

Una dichiarazione che ha spiazzato la giornalista Sabine Adler, perché: «Il segnale è devastante».

Anche Markus Lanz ha parlato di «una situazione molto pericolosa» e ha osservato: «Si ha la sensazione che non sia davvero dietro alla NATO».

Il leader del partito di sinistra Jan van Aken non è rimasto sorpreso: «Trump ha dimostrato per mesi di essere più Team Putin». Secondo van Aken, Putin sa quindi di avere in Trump «più un collega» che «un avversario».

Jan van Aken teme: «Se non si fa nulla, arriverà il prossimo attacco»

Nonostante la situazione precaria, il politico di sinistra ha messo in guardia da una reazione troppo dura da parte della Nato: «Se la Nato colpisce ora con gli stessi mezzi, entro pochi giorni avremo un accumulo che nessuno sarà in grado di controllare».

Jan van Aken ha poi avvertito: «Il pericolo di un'escalation è enorme». Tuttavia, anche non fare nulla è «un problema gigante», come ha ammesso il politico: «Se non si fa nulla ora, arriverà il prossimo attacco, che andrà un po' oltre».

A «Markus Lanz», il leader del partito di sinistra Jan van Aken ha spiegato perché per lui le truppe di terra tedesche in Ucraina sarebbero "un no-go". ZDF

Questo ha spinto Markus Lanz ad affrontare il dibattito sulle truppe di terra tedesche in Ucraina.

Mentre Sabine Adler ha chiarito che il dibattito deve essere tenuto «con urgenza», Jan van Aken ha assunto una posizione diversa. Si è espresso con fermezza contro il dispiegamento di truppe di terra tedesche e ha dichiarato: «Per me, l'intero dibattito sulle garanzie di sicurezza ha preso una piega completamente sbagliata».

Il leader del Partito della Sinistra ha aggiunto con vigore di ritenere «del tutto impensabile» che i soldati degli Stati della NATO «vengano coinvolti nella guerra calda» prima di un cessate il fuoco in Ucraina.

Secondo van Aken, questo significherebbe «un rischio di escalation», «che nessuno ha sotto controllo».

Il leader del partito di sinistra si è invece espresso a favore di un approccio in tre fasi: «Prima i negoziati, poi il cessate il fuoco e infine una garanzia di sicurezza!».

Il politico ha aggiunto con energia: «Abbiamo finalmente bisogno di Putin al tavolo dei negoziati - e se funziona solo con la Cina, allora funziona solo con la Cina. Perché non lo facciamo finalmente?».

«Non è un Paese di immigrazione sostenibile»: l'esperto critica il sistema di asilo germanico

Anche Jan van Aken è intervenuto nel dibattito con un'emozione simile quando si è trattato della politica migratoria tedesca.

Mentre lo studioso di migrazione Ruud Koopmans ha ripetutamente criticato le disfunzioni del sistema di asilo, il leader del partito di sinistra ha sbottato: «Ciò che mi offende davvero è che si facciano delle generalizzazioni così ampie al riguardo!».

Ha criticato il fatto che i rifugiati spesso non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro dopo essere arrivati in Germania: «È completamente assurdo!».

Ma Koopmans ha controbattuto: «Quasi tutti i siriani in Germania sono autorizzati a lavorare - e voi lo sapete!».

Anche Lanz ha reagito con scetticismo alle dichiarazioni di van Aken e ha spiegato che anche i rifugiati hanno il «dovere di provvedere». Ma il leader del Partito di Sinistra sembra essersi offeso per l'espressione: «Vi comportate come se i siriani che vengono qui non volessero lavorare. Non è affatto così. (...) Hanno fame di lavorare qui!».

Anche il ricercatore sulle migrazioni Koopmans non ha voluto lasciar perdere questo aspetto.

Ha detto: «Negli ultimi decenni sono arrivate sempre più persone che non si integrano bene nel mercato del lavoro e che non contribuiscono al sistema di sicurezza sociale - e che, soprattutto, costano qualcosa, il che ovviamente rende più difficile la sostenibilità dello Stato sociale (...)».

Koopmans ha continuato: «Non è giusto in una società di immigrazione se più della metà dei beneficiari di prestazioni sociali ha un background migratorio. Questo non è un Paese d'immigrazione sostenibile! (...) Questa è la disfunzionalità del sistema che abbiamo».