Negoziati Teheran: «Al via i colloqui indiretti con gli Stati Uniti a Ginevra»

SDA

17.2.2026 - 10:51

Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi (foto d'archivio)
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi (foto d'archivio)
Keystone

L'Iran e gli Stati Uniti hanno avviato i colloqui, mediati dall'Oman, a Ginevra: lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, specificando che i colloqui si terranno in modo indiretto.

Keystone-SDA

17.02.2026, 10:51

17.02.2026, 10:55

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto, prima, dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Oman Badr al-Busaidi, che fa da tramite tra le delegazioni iraniana e americana, ha aggiunto Baghaei, membro della delegazione iraniana insieme ai vice ministri degli Esteri Majid Takht-Ravanchi, Kazem Gharibabadi e Hamid Ghanbari, nonché a numerosi esperti in campo tecnico, economico e giuridico.

L'inviato del presidente statunitense Donald Trump in Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner fanno parte della delegazione americana.

