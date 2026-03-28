Teheran ammette la trattativa di pace, gli Usa confermano: «Presto un incontro»

Un aereo da guerra israeliano. Keystone

La diplomazia è al lavoro per cercare di mettere fine al conflitto contro l'Iran, giunto ormai alla quarta settimana e di cui non si intravede al momento una fine.

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Teheran ha ringraziato il Pakistan per i suoi sforzi di mediazione, ammettendo così implicitamente l'esistenza di trattative per mettere fine alla guerra.

Un primo appuntamento è in calendario lunedì, quando i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Turchia ed Egitto saranno a Islamabad per parlare del conflitto e gettare possibilmente le basi per un dialogo. «Ci saranno incontri in settimana», ha detto un fiducioso Steve Witkoff, il negoziatore americano.

Tra parole e fatti

Mentre si cerca faticosamente un'intesa, i combattimenti però proseguono. Il conflitto finirà «nel giro di settimane, non di mesi», ha assicurato il segretario di stato Marco Rubio, secondo il quale gli obiettivi americani in Iran possono essere raggiunti anche senza il dispiegamento di truppe a terra.

Parole che al momento non confortano e sembrano contraddette dai fatti. Gli Stati Uniti di Donald Trump continuano infatti a rafforzare la presenza militare nell'area. Circa 2500 marines della Uss Tripoli sono arrivati in Medio Oriente e, secondo indiscrezioni, anche la portaerei George H. W. Bush è diretta nella regione.

Il Pentagono sta valutando anche il dispiegamento di altri 10'000 soldati nell'area con i quali il numero di truppe americane potrebbe balzare a 17'000, non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per il sequestro di parte del territorio, mettere al sicuro l'uranio iraniano e prendere il controllo di una delle isole di Teheran.

Trump deluso dalla Nato

Lo schieramento imponente di forze offre a Trump un'ampia serie di opzioni qualora i negoziati non dovessero portare i risultati sperati. Il commander-in-chief ha messo chiaramente i suoi paletti: no all'uranio arricchito e un no assoluto all'arma nucleare per l'Iran.

In attesa di capire se Teheran è pronta a concedere tutto quello che gli Stati Uniti chiedono, il presidente affila le armi contro la Nato. Deluso e frustrato dall'alleanza, il tycoon sta valutando come «punire» gli alleati della Nato per avere respinto il suo invito a unirsi alla guerra in difesa dello Stretto di Hormuz.

Fra le ipotesi in considerazione ci sarebbe il ritiro delle truppe americane dalla Germania, idea che caldeggia da quando è rientrato alla Casa Bianca e che forse rilancia proprio per l'accusa del cancelliere Friedrich Merz di una «massiccia escalation» del conflitto in Medio Oriente.

L'altra ritorsione sarebbe quella di escludere dal processo decisionale della Nato – anche nel caso del ricorso all'Articolo 5 – i paesi membri che non hanno centrato l'obiettivo di spesa del 5%.

«È quasi finita, ma non è finita»

Impegnato dietro le quinte a valutare le prossime mosse, e il forte peso elettorale che potrebbero avere al voto di novembre, il commander-in-chief continua intanto a inviare segnali pubblici contrastanti: da una parte ripete che la guerra è «vinta» dall'altra che ci vuole ancora un po' di tempo visto che ci sono ancora «migliaia» di obiettivi da colpire.

«È quasi finita, ma non è finita», ha detto intervenendo a un forum di investimento legato al fondo sovrano dell'Arabia Saudita a Miami, dopo aver autorizzato di forza il pagamento degli agenti alla sicurezza negli aeroporti, vittime – a suo avviso – dello shutdown dei democratici.

E proprio a Riad si è rivolto dal palco invitandola ad aderire agli accordi di Abramo per ridisegnare il Medio Oriente. «Spero che finalmente vi entriate a far parte», è stato il caldo invito.