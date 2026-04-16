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Ticker Medio Oriente Teheran annuncia che controllerà Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra» - Mojtaba Khamenei minaccia: «Pronti a sconfiggere»
Sara Matasci
18.4.2026
Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Dalla notte fra il 7 e l'8 aprile è in vigore un traballante cessate il fuoco. Gli aggiornamenti principali sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è stato ferito il 10 marzo. Stando a Reuters sarebbe sfigurato e «gravemente ferito, ma lucido e prende parte alle decisioni».
- È iniziato alle 21:00 (ora svizzera) di giovedì un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano.
- Dopo qualche ora, fra venerdì e sabato, in cui lo stretto di Hormuz è stato aperto, il comando militare iraniano ha affermato di averlo nuovamente chiuso.
- Si tratta di una conseguenza al blocco navale statunitense imposto ai porti iraniani.
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LivetickerNuovi contributi
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Liveticker finito
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18:50
«Raid dei coloni in Cisgiordania»
Coloni israeliani hanno fatto irruzione in diversi villaggi palestinesi, lanciando pietre contro gli abitanti ferendoli, prima di riuscire a fuggire senza che nessuno venisse arrestato, secondo quanto riportato da filmati girati sul posto e dai media palestinesi. Lo scrive il Times of Israel.
A Ein Siniya, a nord di Ramallah, un gruppo di coloni è stato ripreso mentre lanciava pietre contro le case. Il sito ufficiale di notizie dell'Autorità Palestinese, Wafa, afferma che un residente è stato aggredito dagli abitanti del villaggio e ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.
Altri raid dei coloni si sarebbero verificati nei vicini villaggi di Turmus Ayya e Abu Falah, nella Cisgiordania centrale. Gli abitanti di quest'ultimo villaggio hanno pubblicato messaggi sui social media implorando aiuto ai vicini mentre l'attacco era in corso.
L'esercito israeliano è infine arrivato ad Abu Falah ma ha proceduto ad arrestare gli abitanti del villaggio, anziché gli aggressori, che erano già riusciti a tornare nei vicini avamposti illegali. Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di star indagando sulla questione, ma non forniscono ulteriori informazioni.
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17:47
Una giornata di caos a Hormuz
Non è durata neanche 24 ore la riapertura totale del braccio di mare conteso, che subito la Marina iraniana ne ha ripreso il controllo.
Nel nostro articolo, che trovate qui sotto, ripercorriamo e riassumiamo quanto accaduto nelle ultime ore nello Stretto.
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16:45
Hezbollah: «Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco all'Unifil»
«Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell'attacco contro Unifil». Lo afferma Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all'attacco contro i caschi blu francesi a Ghandouriyeh, nel sud del Libano, che ha portato alla morte del sergente maggiore Florian Montorio e al ferimento di tre suoi commilitoni.
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16:32
Teheran annuncia che controllerà Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra»
Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, il massimo organo decisionale del paese sotto la guida suprema, ha dichiarato che terrà il controllo dello Stretto di Hormuz «fino alla conclusione definitiva della guerra».
L'Iran sta esaminando nuove proposte provenienti dagli Stati Uniti, trasmesse tramite il Pakistan, e non ha ancora risposto, aggiunge il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale in un comunicato.
L'agenzia di stampa Tasnim riporta che il Consiglio ha affermato che, finché continuerà il blocco navale statunitense del porto iraniano, Teheran «lo considererà una violazione del cessate il fuoco».
Da parte sua il presidente americano Donald Trump, parlando dallo Studio Ovale, ha detto che i colloqui con l'Iran «stanno andando molto bene: avremo informazioni entro la fine della giornata».
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15:59
Trump mantiene l'ottimismo, in giornata nuove informazioni
I colloqui con l'Iran «stanno andando molto bene. Avremo informazioni entro la fine della giornata». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando dallo Studio Ovale.
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14:31
Un casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in Libano
Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. «Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah», ha aggiunto.
«Condanno l'aggressione perpetrata oggi contro alcuni membri del battaglione francese dell'Unifil», ha dichiarato da parte sua il primo ministro Libanese, Nawaf Salam, in un post pubblicato sul proprio account X.
«Ho impartito istruzioni precise affinché venga aperta un'indagine per chiarire le circostanze di tale aggressione e assicurare i responsabili alla giustizia».
«È evidente» – conclude Salam – «che questo comportamento irresponsabile arreca grave danno al Libano e alle sue relazioni con i paesi amici che lo sostengono a livello internazionale».
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14:29
Una nave da crociera sta uscendo dallo stretto di Hormuz
La nave da crociera Msc Euribia, rimasta bloccata per un mese e mezzo nel Golfo Persico a causa della guerra in Iran e del blocco dello stretto di Hormuz, è ormai prossima a lasciare definitivamente l'area.
Secondo i dati AIS, l'unità della compagnia di Gianluigi Aponte naviga a circa 22 nodi e ha quasi doppiato la penisola di Musandam, all'estremità settentrionale dell'Oman, risultando di fatto quasi fuori dallo Stretto di Hormuz.
Erano complessivamente sei le navi da crociera rimaste nell'area allo scoppio della crisi. La Msc Euribia, tra le più rappresentative e richieste per i servizi di lusso offerti a bordo, era rimasta a lungo ferma a Dubai, con equipaggio ridotto al minimo, mentre la compagnia aveva già cancellato gli itinerari previsti a maggio nel Nord Europa.
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13:48
«Primi raid contro Hezbollah dopo il cessate il fuoco in Libano»
L'esercito israeliano conferma di aver condotto nelle ultime 24 ore diversi raid nel Libano meridionale contro militanti di Hezbollah che «hanno violato gli accordi di cessate il fuoco». A riportarlo è The Times of Israel, specificando che si tratta della prima violazione di questo tipo dall'entrata in vigore della tregua nel paese.
Secondo quanto riferito dall'esercito israeliano, le truppe che operano a sud della «Linea Gialla» stabilita dall'Idf «hanno identificato terroristi che hanno violato i patti per il cessate il fuoco e si sono avvicinati alle forze di Tel Aviv da nord della Linea, rappresentando una minaccia immediata».
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13:33
Mojtaba Khamenei: «La marina iraniana è pronta a infliggere amare sconfitte»
«Così come i droni dell'esercito iraniano colpiscono gli Stati Uniti e gli assassini sionisti come un fulmine, anche la sua valorosa marina è pronta a infliggere nuove amare sconfitte ai suoi nemici».
È quanto si legge in un messaggio della Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei, diffuso in occasione dell'anniversario della creazione dell'Esercito della Repubblica islamica dell'Iran.
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13:08
Teheran: «Trump parla troppo e si contraddice, pronti a combattere»
Il presidente americano Donald Trump «parla troppo». Lo ha detto il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Khatibzadeh a margine del Forum diplomatico di Antalya, in Turchia, interrogato sulle recenti dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero «ricominciato a bombardare» se non si fosse raggiunto un accordo con l'Iran entro mercoledì. Lo riporta Al-Jazeera.
Trump «ha detto cose contraddittorie nella stessa dichiarazione», ha affermato il funzionario iraniano.
«Non so esattamente cosa intendesse».
Khatibzadeh ha dichiarato che l'Iran ritiene che «la guerra non possa portare ad alcun risultato positivo», ma è pronta a continuare a difendersi in caso di attacco. «Combatteremo fino all'ultimo soldato iraniano», ha concluso.
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12:53
Due mercantili segnalano spari a Hormuz
Almeno due navi mercantili hanno dichiarato di essere state colpite da colpi d'arma da fuoco mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da tre fonti della sicurezza marittima e del settore navale a Reuters come riportato sul sito. L'impatto non è stato immediatamente chiaro.
Oggi l'Iran ha annullato la breve riapertura dello Stretto di Hormuz, accusando gli Usa di non aver rispettato i propri obblighi previsti dall'accordo. Questo è avvenuto mentre diverse navi avevano iniziato a transitare attraverso la rotta marittima, in quello che sembrava un «primo grande movimento» di navi da inizio guerra.
L'Ufficio britannico per le operazioni marittime (UK Maritime Trade Operations) segnala un incidente avvenuto vicino allo stretto a nord-est dell'Oman.
Secondo quanto riportato dall'organizzazione gestita dalla Royal Navy, come riporta Sky News, il capitano di una petroliera ha affermato che la sua nave è stata avvicinata da cannoniere delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, che hanno aperto il fuoco. Stando a quanto riferito, la petroliera e il suo equipaggio sono al sicuro.
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11:54
Teheran per ora non ha dato l'ok a nuovo round negoziale, secondo i media iraniani
L'Iran non ha per ora acconsentito a tenere un nuovo ciclo di colloqui con gli Stati Uniti, il primo dei quali si è tenuto a Islamabad la scorsa settimana.
Ciò «a causa dell'annuncio del presidente Donald Trump sul blocco marittimo statunitense e delle richieste eccessive avanzate dagli americani, sia durante i recenti colloqui che nei loro messaggi all'Iran», ha dichiarato sabato l'agenzia Tasnim, affiliata alla Guardia Rivoluzionaria, citando «le rispettive organizzazioni».
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11:36
L’Iran non ha mai smesso di riscuotere i pedaggi nello Stretto di Hormuz
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, per quanto riguarda i pedaggi imposti da Teheran nello Stretto di Hormuz, non è cambiato nulla rispetto a ieri: le tariffe continuano a essere regolarmente richieste.
Le navi devono ancora registrarsi presso le autorità e seguire le rotte stabilite. L’Iran si riserva inoltre il diritto di negare il passaggio alle imbarcazioni considerate ostili.
Poiché anche la Marina statunitense mantiene il blocco nel Golfo Persico, le notizie diffuse ieri su una possibile distensione sembrano essere state solo un fuoco di paglia.
Nonostante ciò, Donald Trump ha cercato di mostrarsi fiducioso in pubblico: il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato sia a CBS News sia alla corrispondente dell’emittente conservatrice NewsNation che l’Iran avrebbe «accettato tutto».
President Trump tells me Iran "agreed to everything." https://t.co/hmDxgQQUmt— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) April 17, 2026
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10:33
L'Iran chiude nuovamente Hormuz
Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco navale statunitense imposto ai porti iraniani.
Iran's Fars News Agency says the Strait of Hormuz is back under "the strict management and control of the armed forces" following what they claim is continued "piracy and maritime robbery under the so-called blockade" by the United States. pic.twitter.com/OIpKcwhEmV— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) April 18, 2026
Si tratta di un'azione militare mirata: la Marina USA impedisce a tutte le navi (di qualsiasi nazionalità) di entrare o uscire dai porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman.
Non si tratta però di un blocco completo dello Stretto di Hormuz: le navi che transitano nello stretto dirette verso altri paesi (ad esempio Arabia Saudita, Emirati, Qatar) possono passare normalmente.
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10:08
Petroliere attraversano lo Stretto di Hormuz
Un convoglio di petroliere in partenza dal Golfo è in transito nello Stretto di Hormuz. Lo mostrano i dati MarineTraffic citati da Bbc.
Si possono osservare diverse imbarcazioni in movimento, tra cui, secondo il sito, navi progettate per il trasporto di petrolio, gas di petrolio liquefatto e prodotti chimici.
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8:43
L'Iran riapre parzialmente il suo spazio aereo
L'agenzia per l'aviazione civile iraniana ha annunciato la riapertura parziale dello spazio aereo del Paese.
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8:42
L'Iran minaccia Trump di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz
«Con la prosecuzione del blocco, lo Stretto di Hormuz non resterà aperto», ha scritto su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, figura di grande influenza nel Paese.
Il passaggio attraverso la strategica via marittima, fondamentale per il mercato globale di petrolio e gas, avviene lungo una rotta «stabilita dall’Iran» e solo con «autorizzazione iraniana», ha aggiunto il capo negoziatore di Teheran.
Potete continuare a leggere il nostro articolo sullo stato attuale dei negoziati seguendo il link qui sotto.
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8:40
Riapre il live-ticker di blue News
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro ticker dedicato alla guerra in Medio Oriente.
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22:00
Il live-ticker si chiude qui
Grazie per averci seguito, buonanotte!
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21:25
Teheran: «Inaccettabile trasferire all'estero il nostro uranio»
Il ministero degli Esteri iraniano afferma che il suo uranio arricchito non verrà trasferito altrove: «L'opzione di trasferire all'estero l'uranio arricchito dell'Iran è inaccettabile», afferma ai media iraniani il portavoce del ministero.
Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le scorte di uranio arricchito del Paese non saranno trasferite «da nessuna parte», smentendo una precedente affermazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui la Repubblica islamica avrebbe acconsentito alla loro cessione.
«L'uranio arricchito dell'Iran non sarà trasferito da nessuna parte», ha dichiarato alla televisione di stato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei.
Trump aveva pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un messaggio per cui «gli Stati Uniti si prenderanno tutta la ‹polvere› nucleare creata dai nostri grandi bombardieri B2», riferendosi al materiale nucleare sepolto dagli attacchi statunitensi dello scorso anno.
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20:45
Trump: «Con l'Iran recupereremo l'uranio, lo porteremo negli USA»
L'Iran «ha accettato tutto. È un ottimo accordo, un accordo meraviglioso». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cbs, durante la quale ha spiegato che Teheran lavorerà con gli Stati Uniti per rimuovere l'uranio arricchito dal paese.
«I nostri insieme agli iraniani lavoreranno fianco a fianco per recuperarlo. Poi lo porteremo negli Stati Uniti», ha osservato spiegando che non saranno necessari «boots on the ground» (in ambito militare significa schierare truppe in una zona).
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20:40
In Libano scatta la tregua e Teheran riapre lo Stretto di Hormuz, l'accordo è vicino?
«Israele non potrà più bombardare il Libano, gli Stati Uniti gli hanno proibito di farlo». Donald Trump ha annunciato una tregua di 10 giorni sull'ultimo fronte rimasto aperto della guerra, scattata il 28 febbraio contro l'Iran e che due giorni dopo aveva di nuovo riacceso le polveri tra Hezbollah e lo Stato ebraico.
Leggi l'articolo completo:
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20:00
In migliaia in coda per tornare, ma in Libano c'è ancora l'incubo della guerra
Lungo la costa tra Sidone e Tiro le auto sono ferme, una fila continua che non si muove. Motori accesi, gente fuori dagli abitacoli, occhi puntati verso sud.
Leggi l'articolo completo:
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18:35
Guterres plaude la riapertura di Hormuz
Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, plaude all'annuncio dell'Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali per la restante durata del cessate il fuoco e lo considera «un passo nella giusta direzione».
In una nota il portavoce, Stephane Dujarric, afferma che Guterres «continua a sostenere pienamente gli sforzi diplomatici volti a individuare un percorso pacifico per uscire dal conflitto e auspica che, insieme alla tregua, tale misura contribuisca a creare fiducia tra le parti e a rafforzare il dialogo in corso, facilitato dal Pakistan».
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18:00
Trump: «L'Iran ha accettato di sospendere il programma sul nucleare»
L'Iran ha accettato di sospendere il proprio programma nucleare a tempo indeterminato e non riceverà alcun fondo congelato dagli Stati Uniti.
Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Bloomberg, sottolineando che l'accordo per mettere fine alla guerra è quasi completo.
«Molti dei punti sono stati definiti. Procederà piuttosto rapidamente», ha osservato il presidente negando che la moratoria sul programma nucleare iraniano scadrà dopo 20 anni.
Alla domanda se il programma si fermerà completamente, Trump ha risposto: «Niente anni, illimitato».
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17:25
«Revocate le restrizioni di guerra in tutto Israele»
Le restrizioni di guerra sugli assembramenti in Israele sono state revocate in tutto il paese.
Ad annunciarlo è l'esercito israeliano in una dichiarazione ufficiale, ripresa dal quotidiano in linea The Times of Israel, a poche ore dall'entrata in vigore di un cessate il fuoco di dieci giorni con Beirut.
«L'intero paese tornerà a livelli di piena attività», ha assicurato l'esercito israeliano. L'unica eccezione riguarda le comunità al confine con il Libano, dove gli assembramenti rimarranno limitati a 1000 persone fino a sabato alle 20.00. In tutto il paese scuole e luoghi di lavoro potranno operare regolarmente.
È la prima volta dal 28 febbraio, data d'inizio della guerra con Teheran, che Israele revoca tutte le restrizioni attive.
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17:20
GB e Francia pronte a guidare la missione per Hormuz
Regno Unito e Francia sono pronti a guidare una missione navale di pace per garantire il transito commerciale nello Stretto di Hormuz «non appena le condizioni lo renderanno possibile».
Lo ha detto il premier Keir Starmer, citato dai media britannici a conclusione della Conferenza odierna di Parigi. Starmer ha aggiunto che finora «oltre una dozzina di paesi» ha offerto la disponibilità a contribuirvi.
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17:19
Trump: «L'Iran ha accettato di non chiudere mai più Hormuz»
«L'Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto di Hormuz. Non verrà più utilizzato come arma contro il mondo», ha scritto il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.
«L'Iran, con l'aiuto degli Stati Uniti, ha rimosso o sta rimuovendo tutte le mine» in mare.
«Gli Stati Uniti riceveranno tutto il materiale nucleare» in Iran, «non avverrà alcuno scambio di denaro, in nessuna forma o modalità», ha aggiunto.
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15:40
Iran: dopo cessate il fuoco in Libano Hormuz completamente aperto
«In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata».
Ciò «come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran», annuncia sulla rete sociale X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.
«L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell'Iran è pienamente aperto e pronto per il transito completo. Grazie», ha indicato il presidente statunitense Donald Trump sulla sua rete sociale Truth Social.
«Il blocco navale (statunitense) rimarrà pienamente in vigore ed efficace esclusivamente nei confronti dell'Iran, finché la nostra transazione con l'Iran non sarà completata al 100%», aggiunge l'inquilino della Casa Bianca.
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15:02
Accordo USA-Iran allo studio: 20 miliardi in cambio dello stop all’uranio arricchito
Gli Stati Uniti e l'Iran stanno negoziando un piano di tre pagine per mettere fine alla guerra che prevede, fra l'altro, lo sblocco da parte degli USA di 20 miliardi di dollari (15,7 miliardi di franchi al cambio attuale) di fondi iraniani congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran delle proprie scorte di uranio arricchito. Lo riporta il sito statunitense di notizie politiche Axios citando alcune fonti.
Il protocollo d'intesa oggetto del negoziato include anche una moratoria volontaria sull'arricchimento nucleare da parte dell'Iran, di cui si sta valutando la durata. A Teheran verrebbe concesso di avere reattori di ricerca nucleare a scopo medico, ma a fronte dell'impegno a garantire che tutti gli impianti nucleari siano situati in superficie. Il documento allo studio affronta anche il nodo dello Stretto di Hormuz, sul quale le parti sono ancora lontane.
Sempre secondo Axios, il prossimo round di trattative è atteso a Islamabad (Pakistan), probabilmente dopodomani.
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14:14
Carburante aereo, scorte limitate in Europa
Le riserve di carburante per l’aviazione in Europa potrebbero esaurirsi nel giro di sei settimane, con potenziali ripercussioni pesanti sull’economia: è quanto segnala l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE).
Secondo l’agenzia, diversi Paesi europei rischiano di dover affrontare una carenza di carburante per aerei già nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla capacità di rimpiazzare, attraverso le importazioni, le forniture provenienti dal Medio Oriente, che finora coprivano circa il 75% delle importazioni nette europee. Lo ha spiegato la stessa AIE in dichiarazioni a CNBC.
In precedenza, il direttore esecutivo dell'AIE Fatih Birol aveva avvertito che un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe innescare «la più grave crisi energetica mai vissuta».
Le conseguenze si farebbero sentire su larga scala, con aumenti dei prezzi di benzina, gas ed elettricità, colpendo alcune regioni del mondo più di altre.
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14:00
Petroliere iraniane varcano lo stretto di Hormuz
Tre petroliere iraniane con a bordo cinque milioni di barili di greggio sono diventate le prime navi cariche a lasciare il Golfo attraverso lo Stretto di Hormuz da quando è entrato in vigore il blocco statunitense.
Lo riferisce la società di monitoraggio Kpler. La Deep Sea, la Sonia I e la Diona, tutte soggette a sanzioni statunitensi, hanno attraversato lo stretto mercoledì 15 aprile dopo essere partite dall’isola iraniana di Kharg, rispettivamente il 2, l’8 e il 9 aprile.
L'attraversamento ha trovato conferma nelle immagini satellitari delle tre petroliere che avevano disinserito da circa un mese i segnali AIS (Sistema di Identificazione Automatica).
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11:02
Libano in festa per tregua, in migliaia cercano di tornare a casa
Festeggiamenti in tutto il Libano per l'entrata in vigore del cessate il fuoco. La popolazione è scesa in piazza con fuochi d'artificio e spari celebrativi dopo l'avvio della tregua di 10 giorni, secondo quanto mostrano anche le foto e i video sui social.
Migliaia di famiglie sfollate hanno invaso la principale autostrada che porta al Libano meridionale, poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua, per tornare alle proprie case nel sud del Libano. «Se dovessimo andarcene di nuovo, non riesco a descrivere quanto sarebbe deludente, sarebbe devastante», ha detto al New York Times, Israa Jaber, seduta in macchina bloccata nel traffico, diretta a sud verso casa sua nella città di Srifa.
A Qasmiyeh, una città situata lungo l'autostrada che costeggia il Libano, i soldati dell'esercito libanese - riporta il media americano - stanno utilizzando degli escavatori per riparare un ponte che collega il nord al sud del Paese. Il valico è diventato il principale punto critico per il traffico dopo che nell'ultimo mese e mezzo, sono state bombardati tutti i principali ponti sul fiume Litani, che divide il Libano settentrionale da quello meridionale. Ieri le forze israeliane hanno colpito nuovamente il ponte di Qasmiyeh, poche ore prima dell'annuncio del cessate il fuoco.
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09:46
Iran: «Silenzio sul campo ma noi abbiamo il dito sul grilletto»
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che le forze armate del Paese sono «con il dito sul grilletto» durante ciò che definiscono un «silenzio sul campo di battaglia», avvertendo di essere pronti a rispondere a qualsiasi attacco. Lo riferisce Iran International.
In una dichiarazione rilasciata in occasione della Giornata dell'Esercito, le Guardie hanno affermato che i militari e le Guardie sono pronti a fornire una «risposta forte e decisa» a qualsiasi azione ostile.
Hanno descritto la situazione attuale come un «silenzio sul campo di battaglia» nel cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e Israele, ma hanno avvertito che qualsiasi escalation provocherebbe «duri colpi» e una «umiliante sconfitta» per gli avversari.
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09:20
Hormuz, possibile riapertura ma solo con condizioni chiare
Teheran sarebbe pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz, ma soltanto a fronte di un cessate il fuoco duraturo e con garanzie delle Nazioni Unite che escludano nuovi attacchi da parte di Stati Uniti e Israele. Lo riferisce una fonte iraniana citata dai media israeliani.
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09:00
Missione pachistana a Teheran: segnali di apertura
Nel contesto dei negoziati con l'Iran, il capo dell’esercito pachistano Asim Munir è giunto a Teheran in veste di mediatore.
Secondo fonti diplomatiche riportate da Reuters, si registrano primi spiragli su temi delicati: in particolare sul nucleare, l'Iran starebbe considerando di trasferire all’estero una parte del proprio uranio altamente arricchito, ipotesi finora respinta.
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08:40
Iran ancora armato: «Migliaia di missili e droni»
Teheran dispone tuttora di «migliaia di missili» oltre a droni in grado di colpire le forze statunitensi. Lo afferma la CNN, citando il generale James Adams della Defense Intelligence Agency americana.
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08:14
Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano
È scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. A Beirut, allo scoccare della mezzanotte, nei sobborghi meridionali della città sono risuonati spari di festeggiamento.
Fino all'ultimo momento il conflitto è stato intenso: l'ultimo attacco rivendicato da Hezbollah contro truppe israeliane – riporta Al Jazeera – è arrivato a dieci minuti prima della mezzanotte, e Israele ha continuato a lanciare raid aerei fino a uno o due minuti prima dell'entrata in vigore della tregua.
Il cessate il fuoco dichiarato condizione primaria da Teheran sembra aprire la strada a più decisivi colloqui tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump si è detto ottimista su un possibile accordo: «Penso che siamo molto vicini a fare un accordo con l'Iran», ha dichiarato ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca, aggiungendo ieri in serata che la guerra «dovrebbe finire abbastanza presto».
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08:00
Apertura del live-ticker
Riparte il nostro live-ticker sulla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.
Anche oggi seguiremo per te gli sviluppi principali del conflitto, tra tensioni sul terreno e mosse diplomatiche.
Resta con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Medio Oriente.
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22:33
Chiusura del live-ticker
Chiudiamo il nostro live-ticker del 48esimo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.
Grazie per averci letto anche oggi. Torneremo domani mattina, venerdÌ, ad aggiornarvi sugli avvenimenti salienti dello scontro in Medio Oriente.
Vi auguriamo una piacevole fine di serata e una buona notte.
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22:05
Trump assicura che l'Iran consegnerà l'uranio arricchito
Donald Trump ha assicurato oggi che l'Iran ha accettato di consegnare il proprio uranio arricchito, una delle sue condizioni per un accordo con Teheran.
«Hanno accettato di restituirci la polvere nucleare», ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca.
Le autorità iraniane non hanno commentato tali dichiarazioni.
Per ora non si conosce una possibile data per il secondo round di negoziati tra i belligeranti.
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20:52
Netanyahu: «Durante tregua esercito rimane nel sud del Libano»
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato il cessate il fuoco di dieci giorni nel conflitto con la milizia libanese Hezbollah.
Il premier precisa che durante la tregua, l'esercito israeliano rimarrà in una zona cuscinetto nel sud del Libano.
Netanyahu descrive la tregua come un'occasione per avviare colloqui su un accordo di pace duraturo con il Libano e al tempo stesso insiste sul disarmo di Hezbollah.
«Ho acconsentito a una tregua temporanea di dieci giorni», ha dichiarato Netanyahu in un videomessaggio. L
'obiettivo è quello di dare una possibilità ai colloqui su un accordo di pace con il Libano, iniziati con un incontro tra gli inviati dei due paesi a Washington.
Israele ha due richieste fondamentali: il disarmo di Hezbollah e un accordo per una pace duratura tra i due Stati.
Durante la tregua, l'esercito israeliano rimarrà in una «zona di sicurezza rafforzata» nel sud del Libano. Questa si estende dal Mediterraneo al confine siriano ed è larga circa dieci chilometri.
Servirà a proteggere le località nel nord di Israele dagli attacchi di Hezbollah, ha detto Netanyahu.
«Abbiamo l'opportunità di concludere un accordo di pace storico con il Libano», ha affermato il premier israeliano, precisando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato sia lui che il presidente libanese Joseph Aoun per cercare di portare avanti un simile accordo.
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20:43
La Svizzera accoglie con favore cessate il fuoco tra Israele e Libano
In un post su X il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) dichiara di aver accolto positivamente l'annuncio odierno del cessate il fuoco tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Cassis invita le parti a «rispettare pienamente» la tregua e a «sfruttare questa opportunità per avanzare verso una soluzione politica sostenibile, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano».
Era stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad annunciare il cessate un fuoco della durata di dieci giorni a partire dalle 21 di stasera (ora svizzera), con un messaggio sulla piattaforma Truth.
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19:30
Hezbollah rispetterà la tregua se Israele cessa le ostilità
L'Hezbollah libanese rispetterà il cessate il fuoco che entrerà in vigore alle 21:00 (ora Svizzera), a condizione che Israele cessi completamente le ostilità, compresi gli omicidi mirati contro i suoi membri, ha affermato giovedì all'AFP un deputato della formazione filo-iraniana.
«Rispetteremo il cessate il fuoco con prudenza (...) a condizione che si tratti di una cessazione totale delle ostilità contro di noi e che Israele non lo sfrutti per compiere omicidi», ha dichiarato il deputato di Hezbollah Ibrahim Moussaoui.
Dopo il cessate il fuoco che aveva posto fine alla precedente guerra tra le due parti, nel novembre 2024, Israele aveva in effetti continuato a colpire con attacchi mirati i membri e le infrastrutture del movimento libanese.
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19:07
Libano, raid israeliano nel sud fa sette morti e 33 feriti
Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto sette morti e 33 feriti. Lo annuncia il ministero della salute libanese.
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18:02
Trump, «Israele e Libano d'accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni»
Donald Trump sostiene che Israele e Libano sono d'accordo per un cessate il fuoco di 10 giorni.
La tregua di dieci giorni dovrebbe iniziare a mezzanotte (ora locale), ha scritto il presidente Usa sulla sua piattaforma Truth, dopo aver sentito al telefono il presidente libanese Joseph Aoun e il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu
Leggi l'articolo completo:
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16.30
Il presidente libanese rifiuta il contatto diretto con Netanyahu
Il presidente libanese Joseph Aoun non sarebbe per il momento disposto a sostenere una conversazione telefonica diretta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Aoun avrebbe discusso della possibilità di una simile telefonata in un colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma finora l'avrebbe rifiutata, secondo quanto appreso dalla Deutsche Presse-Agentur da fonti governative libanesi.
Una telefonata tra Aoun e Netanyahu sarebbe la prima conversazione di questo tipo da decenni. I paesi confinanti Israele e Libano sono nemici e si trovano ufficialmente in stato di guerra.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato per oggi un colloquio tra i «leader» dei due paesi confinanti, dopo che martedì a Washington i loro ambasciatori si erano incontrati per la prima volta da decenni per colloqui politici diretti.
Una ministra israeliana è stata ancora più concreta e giovedì mattina ha annunciato un colloquio tra Netanyahu e Aoun.
Israele e Hezbollah in Libano sono nuovamente in conflitto nell'ambito della guerra contro l'Iran. Il governo libanese non è una parte attiva nel conflitto e sta cercando di allentare la tensione.
Allo stesso tempo, muove pesanti accuse contro Israele per i continui attacchi in Libano, che secondo i dati ufficiali hanno causato più di 2.000 vittime dall'inizio della guerra con l'Iran alla fine di febbraio. Finora Hezbollah ha rifiutato qualsiasi dialogo tra il governo e Israele.
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16.03
Israele: «Attacchi più dolorosi se l'Iran respinge la proposta USA»
Il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che, qualora l'Iran dovesse respingere la proposta statunitense che gli chiede, tra l'altro, di rinunciare alle «armi nucleari», Israele sferrerebbe attacchi «ancora più devastanti» contro nuovi obiettivi.
«L'Iran si trova a un bivio storico: una strada consiste nel rinunciare al terrorismo e alle armi nucleari, in conformità con la proposta americana; l'altra conduce a un abisso», ha affermato il ministro durante una cerimonia.
«Se il regime iraniano sceglierà la seconda opzione, scoprirà molto rapidamente che esistono obiettivi ancora più dolorosi di quelli che abbiamo già colpito», ha aggiunto Katz.
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14.35
Ghalibaf: «Il cessate il fuoco in Libano è altrettanto importante»
Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, figura emergente della Repubblica Islamica, ha affermato oggi che un «cessate il fuoco in Libano (è) altrettanto importante» quanto in Iran, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Telegram.
«Sto seguendo da vicino la situazione in Libano e l'instaurazione di un cessate il fuoco in quel paese, una questione fondamentale ai nostri occhi», ha precisato Ghalibaf, riferendo di un colloquio con il suo omologo libanese Nabih Berri.
«Ci stiamo impegnando per costringere i nostri nemici a instaurare un cessate il fuoco permanente in tutte le zone di conflitto, in conformità con l'accordo» di tregua concordato l'8 aprile con gli Stati Uniti, ha aggiunto.
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14:00
Il premier pakistano incontra l'emiro del Qatar a Doha
Il premier pakistano Shehbaz Sharif, principale mediatore tra l'Iran e gli Stati Uniti, ha incontrato oggi a Doha l'emiro del Qatar nell'ambito degli sforzi diplomatici volti a riprendere i negoziati tra Iran e Stati Uniti per ottenere un cessate il fuoco duraturo nella guerra in Medio Oriente.
L'ufficio di Sharif ha precisato che questi ha discusso con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, degli «ultimi sviluppi regionali e internazionali, in particolare in Medio Oriente».
I due leader hanno espresso il loro sostegno agli «sforzi di de-escalation e al rafforzamento del coordinamento internazionale volti a garantire la sicurezza e la stabilità della regione, in particolare assicurando il corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento energetico», riferisce un comunicato. L'emiro del Qatar ha elogiato il ruolo svolto dal Pakistan, indica la stessa fonte.
Il primo ministro pakistano, che ieri si era recato anche in Arabia Saudita, proseguirà il suo tour diplomatico in Turchia.
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13:00
Il capo dell'esercito pakistano a colloquio con Ghalibaf
L'influente capo dell'esercito pakistano, Asim Munir, ha incontrato oggi il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, riportano i media statali iraniani, nell'ambito delle trattative in corso per una possibile ripresa dei colloqui tra Iran e USA.
Il luogo esatto dell'incontro non è stato specificato dalla televisione di Stato, ma l'agenzia Mizan ha pubblicato su X alcune foto dei due uomini.
La delegazione pakistana era arrivata in Iran ieri, poco prima che Washington evocasse la possibilità di una seconda sessione di negoziati con l'Iran.
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12:40
Israele distrugge un ponte strategico
L'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI ha riferito che Israele ha sferrato oggi due attacchi nel sud del paese contro un ponte strategico, che è stato distrutto.
«L'aviazione nemica ha sferrato due attacchi consecutivi contro il ponte di Qasmiyeh, l'ultimo ponte tra la regione di Tiro e quella di Saida, distruggendolo completamente», ha riferito l'ANI.
Stamani l'esercito israeliano aveva nuovamente invitato i civili a evacuare l'intera zona del sud del Libano fino al fiume Zahrani, a circa 40 km a nord del confine.
L'ANI riporta inoltre che una persona è rimasta uccisa in un attacco israeliano che ha colpito oggi un'auto sulla strada principale che collega Beirut a Damasco, lontana dal confine con Israele. L'attacco è avvenuto nei pressi di Dahr el-Baidar, sulle montagne a est della capitale.
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11.00
Edelweiss cancella i voli verso USA e Oman per calo della domanda e aumento del petrolio
Edelweiss cancella alcune rotte verso gli Stati Uniti e l'Oman a causa della ridotta richiesta da parte dei passeggeri e dell'aumento del prezzo del carburante, aggravato dalla situazione geopolitica.
In un comunicato diffuso oggi la compagnia aerea elvetica specializzata sui vacanzieri spiega che l'adeguamento riguarda in particolare i collegamenti con il Nord America nel programma estivo.
I voli verso Denver e Seattle sono stati eliminati completamente, mentre sulla rotta per Las Vegas le frequenze verranno ridotte nella tarda primavera e in autunno. Nel programma invernale 2026/27 verranno cancellati anche i collegamenti verso Mascate e Salalah, in Oman (penisola araba).
Tra le cause principali di questi cambiamenti Edelweiss cita le persistenti ripercussioni della situazione geopolitica, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente, che influisce sia sui costi del cherosene, sia sulla domanda verso alcune destinazioni statunitensi.
I passeggeri già in possesso di biglietti per i voli cancellati saranno reindirizzati su collegamenti alternativi, principalmente all'interno del gruppo Lufthansa, oppure potranno ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto.
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10.30
La guerra in Medio Oriente allarga la perdita semestrale di EasyJet
La compagnia aerea britannica EasyJet ha avvertito oggi che la sua perdita nel primo semestre, periodo tradizionalmente negativo per il vettore, si aggraverà quest'anno a causa soprattutto delle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, in particolare sui prezzi del petrolio.
In vista della pubblicazione dei risultati il mese prossimo, il gruppo ha indicato di prevedere una perdita ante imposte tra 540 e 560 milioni di sterline (572-584 milioni di franchi), contro i 394 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.
Il CEO Kenton Jarvis ha affermato che la domanda resta sostenuta, ma i risultati finanziari sono peggiorati, penalizzati dal conflitto e dalla concorrenza su alcuni mercati.
Nel solo mese di marzo i costi del carburante hanno subito un rincaro di circa 25 milioni di sterline a causa della guerra. Il conflitto ha anche ridotto la visibilità sulle prenotazioni, con i clienti che scelgono più tardi il loro volo. Malgrado ciò EasyJet ha registrato la migliore performance della sua storia nel periodo di Pasqua e Jarvis si dice fiducioso per l'avvio dell'estate.
Il gruppo pubblicherà i risultati semestrali completi il 21 maggio. Nel frattempo stamani il titolo della società alla borsa di Londra era in calo di circa il 2%
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08.43
L'esercito USA attacca un'altra imbarcazione nel Pacifico orientale
L'esercito statunitense ha nuovamente attaccato un'imbarcazione sospettata di traffico di droga nel Pacifico orientale, uccidendo tre uomini.
Secondo le informazioni d'intelligence, l'imbarcazione si trovava su una nota rotta del traffico di droga ed era coinvolta in attività di contrabbando, ha comunicato il Comando regionale statunitense Southcom, responsabile della zona, sulla piattaforma X.
Appena alla vigilia l'esercito statunitense aveva annunciato l'uccisione di quattro presunti trafficanti di droga, sempre nel Pacifico orientale.
Su ordine dell'amministrazione Trump, dall'autunno dello scorso anno l'esercito attacca imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale su cui si presume vengano contrabbandate droghe verso gli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti hanno un grave problema di droga, di cui ritengono responsabili i trafficanti stranieri. I critici dubitano che gli attacchi letali in acque internazionali siano ammissibili secondo il diritto internazionale.
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08.37
La premio Nobel Narges Mohammadi in condizioni critiche
La vincitrice del Premio Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi, attualmente in carcere, versa in condizioni di salute critiche. Lo ha affermato suo fratello Hamid-Reza Mohammadi su X.
Stando a quest'ultimo, sua sorella è fortemente indebolita a seguito di un infarto occorso alla fine di marzo e ha perso molto peso. La famiglia è molto preoccupata.
Già in precedenza era stata segnalata una mancanza di assistenza medica, come la richiesta di cure cardiologiche urgenti.
Mohammadi, che nel 2023 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace - che non aveva potuto ritirare personalmente - per il suo impegno contro l'oppressione delle donne e contro la pena di morte in Iran, è detenuta nel carcere centrale della città di Sanjan.
All'inizio di febbraio, secondo il suo avvocato, è stata nuovamente condannata a sei anni di reclusione, oltre a un divieto di espatrio di due anni. Il reato contestatole, ha aggiunto, è di «associazione e collusione per commettere e reati», una sorta di accusa di cospirazione.
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08.25
Wall Street: Nasdaq e S&P500 record, scommessa su un accordo USA-Iran
Wall Street ha chiuso ieri sera con un nuovo record per Nasdaq e S&P500, segno che i mercati scommettono su un accordo USA-Iran.
Il Dow Jones ha lasciato lo 0,15% a 48.463,72 punti, mentre il Nasdaq è avanzato dell'1,59% a 24.016,02 punti e lo S&P 500 dello 0,80% a 7.022,95 punti.
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08.12
Trump annuncia per oggi colloqui ad alto livello tra i leader di Libano e Israele
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto che Israele e Libano si incontreranno oggi per colloqui ad alto livello. I «leader» dei due paesi confinanti non si parlavano da molto tempo, sicuramente da 34 anni, ha scritto ieri sera (ora locale) su Truth.
«Domani (giovedì) succederà. Ottimo!» Dal suo post non emerge chi Trump intenda esattamente con i leader dei due paesi. Si tratta di cercare di «creare un po' di spazio tra Israele e il Libano», ha scritto. Ieri sera a Washington, per la prima volta da decenni, i rappresentanti di entrambi gli Stati si sono incontrati per colloqui diretti a livello politico.
Sono in corso negoziati con il Libano, ha affermato il capo del governo israeliano Benyamin Netanyahu secondo quanto comunicato dal suo ufficio ieri sera. Il primo ministro ha spiegato che gli obiettivi principali sono due: il disarmo della milizia di Hezbollah, sostenuta dall'Iran, «e, in secondo luogo, una pace duratura».
Il governo libanese, che non è parte in causa nella guerra in corso tra Israele e Hezbollah, vuole ottenere un cessate il fuoco e il ritiro dei soldati israeliani dal sud del Libano.
Secondo quanto riportato dai media, ieri sera il gabinetto di sicurezza israeliano ha discusso di un cessate il fuoco, ma la riunione si è conclusa senza alcuna decisione, ha scritto il giornalista di Axios Barak Ravid sulla piattaforma X.
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08.00
Riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker che vi aggiorna su tutto quello che succede giornalmente nella guerra di USA e Israele contro l'Iran.
Buona lettura!