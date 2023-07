Un attivista di estrema destra danese dà fuoco al Corano. Keystone

Le nazioni islamiche, i governi e i fedeli di tutte le religioni dovrebbero essere uniti per affrontare qualsiasi profanazione del sacro Corano e delle santità delle religioni abramitiche in tutto il mondo e far pentire i trasgressori.

Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, in reazione al rogo del Corano avvenuto ieri a Copenaghen per mano di un gruppo danese davanti all'ambasciata irachena.

«Il governo danese dovrebbe essere responsabile e impedire la profanazione del sacro Corano e di perseguire e processare i colpevoli», ha dichiarato, citato dall'Irna.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian ha avuto una conversazione telefonica col segretario generale dell'Organizzazione della cooperazione islamica (OIC) Hissein Brahim Taha ieri sera, deplorando la recente profanazione del Corano in Svezia. Ha chiesto di tenere una riunione ministeriale urgente dell'Organizzazione per intraprendere un'azione decisiva per prevenire le azioni contro il Corano.

SDA