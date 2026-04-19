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Medio Oriente Teheran: «Dall'Ue retorica ipocrita sul diritto internazionale»

SDA

19.4.2026 - 09:31

Le vie navigabili devono sempre rimanere aperte?
Le vie navigabili devono sempre rimanere aperte?
Keystone

Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha criticato le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas.

Keystone-SDA

19.04.2026, 09:31

19.04.2026, 09:37

La quale ha affermato che, in base al diritto internazionale, il transito attraverso le principali vie navigabili deve rimanere aperto e gratuito.

«Basta con questa retorica. La cronica incapacità dell'Europa di far rispettare le norme del diritto internazionale ha trasformato la sua retorica sul diritto internazionale in una palese dimostrazione di ipocrisia», ha dichiarato Baghaei ieri sera su X. «Di quale diritto internazionale state parlando? Di quello che permette all'Ue di essere soddisfatta dell'aggressione israelo-americana contro l'Iran e di ignorare i crimini commessi contro l'Iran?».

«Dopo l'aggressione degli Stati Uniti contro l'Iran dalle loro basi e installazioni militari situate intorno allo Stretto di Hormuz, il passaggio incondizionato attraverso lo Stretto di Hormuz non è più un problema, e gli Stati Uniti sono indubbiamente responsabili di questa situazione».

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