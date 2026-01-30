  1. Clienti privati
Medio Oriente Teheran: «Gli eserciti europei saranno considerati terroristi»

SDA

30.1.2026 - 16:09

Il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani
Il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani
Keystone

«L'Unione Europea sa certamente che, secondo la risoluzione dell'assemblea consultiva islamica, gli eserciti dei Paesi coinvolti nella recente risoluzione dell'Ue contro il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) sono considerati terroristi».

Keystone-SDA

30.01.2026, 16:09

30.01.2026, 16:13

Lo afferma il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran Ali Larijani in un post sul suo account X.

«Pertanto, le conseguenze ricadranno sui Paesi europei che hanno adottato tali misure», ha sottolineato il massimo funzionario della sicurezza iraniana.

