Medio OrienteTeheran: «I colloqui con gli USA sono iniziati bene»
6.2.2026 - 15:15
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i colloqui tra Iran e Stati Uniti mediati dall'Oman sono iniziati bene.
«Nel complesso, è stato un buon inizio, ma il proseguimento dipenderà dalle consultazioni nelle capitali», ha detto Araghchi, che guidava la delegazione iraniana mentre quella degli Usa era formata dall'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner.
«Oggi si sono svolti diversi cicli di incontri. Le nostre opinioni e preoccupazioni sono state espresse in un'atmosfera molto positiva», ha aggiunto Araghchi, come riferisce l'emittente 'Iran International'.