Medio Oriente Teheran: «I colloqui con gli USA sono iniziati bene»

SDA

6.2.2026 - 15:15

La delegazione iraniana.
La delegazione iraniana.
Keystone

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che i colloqui tra Iran e Stati Uniti mediati dall'Oman sono iniziati bene.

Keystone-SDA

06.02.2026, 15:15

06.02.2026, 16:32

«Nel complesso, è stato un buon inizio, ma il proseguimento dipenderà dalle consultazioni nelle capitali», ha detto Araghchi, che guidava la delegazione iraniana mentre quella degli Usa era formata dall'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

«Oggi si sono svolti diversi cicli di incontri. Le nostre opinioni e preoccupazioni sono state espresse in un'atmosfera molto positiva», ha aggiunto Araghchi, come riferisce l'emittente 'Iran International'.

