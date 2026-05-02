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Medio Oriente Teheran: «La palla è ora nel campo dell'America»

SDA

2.5.2026 - 18:55

Gli iraniani restano però diffidenti nei confronti degli Usa in ambito diplomatico.
Gli iraniani restano però diffidenti nei confronti degli Usa in ambito diplomatico.
Keystone

L'Iran ha informato gli ambasciatori stranieri a Teheran sulla sua ultima proposta per porre fine alla guerra guidata dagli Stati Uniti, affermando che il piano è stato presentato al Pakistan e che Washington ora deve scegliere tra diplomazia e confronto.

Keystone-SDA

02.05.2026, 18:55

02.05.2026, 19:12

Lo scrive l'«Iran international», Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri iraniano per gli affari legali e internazionali, ha incontrato gli ambasciatori stranieri a Teheran per discutere quella che ha definito la proposta iraniana per porre fine alla «guerra e all'aggressione» da parte di Stati Uniti e Israele.

Gharibabadi ha affermato che l'Iran è pienamente preparato a respingere qualsiasi attacco contro il Paese e il suo popolo, aggiungendo che Teheran continua a credere nella diplomazia basata sugli interessi nazionali.

«La Repubblica islamica dell'Iran ha presentato al Pakistan, in qualità di mediatore, il suo piano per porre fine in modo definitivo alla guerra imposta, e ora la palla è nel campo degli Stati Uniti, che dovranno scegliere la via della diplomazia o la continuazione di un approccio conflittuale», ha affermato.

Poi ha aggiunto che l'Iran è preparato a entrambi gli scenari per perseguire i propri interessi e la propria sicurezza nazionale, pur mantenendo quello che ha definito il suo «pessimismo e la sua diffidenza» nei confronti degli Stati Uniti e della sincerità di Washington in ambito diplomatico. Prima dell'incontro con gli inviati stranieri, anche gli ambasciatori di Cina e Russia hanno tenuto un incontro trilaterale con Gharibabadi.

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