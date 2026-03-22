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Medio Oriente Teheran: «Lo Stretto di Hormuz è chiuso solo per i nostri nemici»

SDA

22.3.2026 - 10:11

Un'immagine dello Stretto di Hormuz dello scorso 11 marzo.
Un'immagine dello Stretto di Hormuz dello scorso 11 marzo.
Keystone

L'Iran si è detto pronto a cooperare con l'Organizzazione marittima internazionale per migliorare la sicurezza marittima nel Golfo Persico, ha indicato il rappresentante iraniano presso l'agenzia delle Nazioni Unite.

Keystone-SDA

22.03.2026, 10:11

22.03.2026, 10:14

Ali Mousavi ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimane aperto a tutte le navi, ad eccezione di quelle legate ai «nemici dell'Iran», aggiungendo che il passaggio attraverso il canale è possibile grazie al coordinamento delle misure di sicurezza con Teheran, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa privata e non ufficiale Mehr citata dalla rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera.

«La diplomazia rimane la priorità dell'Iran. Tuttavia, una completa cessazione dell'aggressione, così come la fiducia reciproca, sono ancora più importanti», ha dichiarato Mousavi, aggiungendo che gli attacchi israeliani e statunitensi contro l'Iran sono alla «radice dell'attuale situazione nello Stretto di Hormuz».

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