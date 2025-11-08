  1. Clienti privati
Siccità Teheran: «Se non piove la capitale potrebbe essere evacuata»

SDA

8.11.2025 - 14:12

La situazione idrica a Teheran si fa sempre più complicata. (Immagine d'archivio).
«Teheran potrebbe dover essere evacuata se non piove prima della fine dell'anno». Lo ha dichiarato ieri il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Il ministro dell'Energia iraniano Abbas Aliabadi ha spiegato oggi che la siccità che ha colpito il Paese è la peggiore degli ultimi 10 anni, annunciando che il governo taglierà l'acqua durante la notte.

Secondo l'agenzia di stampa Mizan, invece, il razionamento notturno dell'acqua è già iniziato circa una settimana fa, senza alcun preavviso, in molti quartieri della capitale, da mezzanotte alle 5 del mattino.

Gli esperti hanno lanciato l'allarme sulla carenza idrica a Teheran da anni, causata dalla mancanza di precipitazioni e quindi da un livello storicamente basso di riserve idriche, ma anche dal caldo, da vecchi sistemi di condotte e dalla mancanza di una pianificazione e di misure adeguate da parte del governo.

