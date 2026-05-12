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Medio Oriente Teheran: «Se gli USA tornano ad attaccare un'opzione è arricchire l'uranio»

SDA

12.5.2026 - 09:50

Foto satellitare di Fordo, sospettato di essere uno dei siti sotterranei di arricchimento dell'uranio
Foto satellitare di Fordo, sospettato di essere uno dei siti sotterranei di arricchimento dell'uranio
Keystone

Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco.

Keystone-SDA

12.05.2026, 09:50

12.05.2026, 09:57

«Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento», ha scritto Ebrahim Rezaei su X.

Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%.

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