Medio OrienteTeheran: «Se gli USA tornano ad attaccare un'opzione è arricchire l'uranio»
SDA
12.5.2026 - 09:50
Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco.
Keystone-SDA
12.05.2026, 09:50
12.05.2026, 09:57
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«Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento», ha scritto Ebrahim Rezaei su X.
Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%.