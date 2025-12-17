Arricchimento uranioTeheran: «Gli USA non sono pronti a riprendere i dialoghi sul nucleare»
17.12.2025 - 15:02
L'Iran «non ha inviato alcun messaggio agli Stati Uniti per chiedere la ripresa dei dialoghi sul nucleare», poiché «Washington considera i negoziati una sorta di imposizione e al momento non è pronta per nessun dialogo».
Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, a Mosca.
«Tuttavia, se gli americani cambieranno approccio e saranno in disposizione di condurre dei veri negoziati, lo terremo in conto», ha aggiunto Araghchi, ripreso dall'Irna.
Da parte sua, Lavrov ha affermato che Iran e Russia mantengono consultazioni «strette» sulle questioni regionali. «Mosca sostiene il diritto di Teheran all'arricchimento dell'uranio», ha sottolineato il ministro russo, aggiungendo che i due Paesi «credono nel multilateralismo, che è stato ignorato dall'Occidente, e lavoreranno insieme per annullare l'impatto delle sanzioni imposte» a entrambi.