Il presidente Donald Trump (sinistra) e il Segretario di Stato Marco Rubio (destra) KEYSTONE

«Penso ci arriveremo... Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non lo faremo, un sacco di persone pagheranno un grande prezzo»: Donald Trump ostenta un moderato ottimismo in vista del vertice di Budapest con Vladimir Putin, di cui i rispettivi ministri degli esteri discuteranno probabilmente giovedì in un luogo ancora da definire dopo la loro cordiale telefonata lunedì.

Keystone-SDA SDA

Il faccia a faccia potrebbe essere a fine ottobre o più probabilmente a inizio novembre, dopo l'incontro con Xi a margine del summit Asean in Corea del Sud: due appuntamenti che potrebbero segnare il destino del mondo, almeno a breve.

L'Ugheria tende la mano a Putin

Il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjarto è in arrivo a Washington per discutere i dettagli logistici del vertice, mentre Sofia è pronta a fornire un corridoio aereo sicuro allo zar per raggiungere Budapest, dribblando il mandato d'arresto della Cpi.

Trump vuole che Kiev cerchi l'accordo e ceda il Donbass

Il presidente americano, parlando con i reporter durante l'incontro alla Casa Bianca col premier australiano Anthony Albanese, ha lanciato in realtà segnali ambigui e contraddittori sulla risoluzione del conflitto, affermando che «l'Ucraina potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà». Aggiungendo poi che «potrebbe accadere qualsiasi cosa».

Dopo l'ultimo teso faccia a faccia con Volodymyr Zelensky, il tycoon ha congelato per ora l'ipotesi di fornire a Kiev i missili Tomahawk e ha cercato di convincere il leader ucraino ad arrivare ad un accordo: dapprima cedendo tutto il Donbass, anche se ha negato di averne parlato con Putin, quindi congelando il conflitto sulla linea del fronte, ma senza più parlare di garanzie di sicurezza.

Ue: altre sanzioni a Mosca

Una giravolta che ha indotto gli europei a correre in soccorso di Zelensky, con un'accelerazione sull'utilizzo degli asset russi (sul tavolo al vertice Ue di giovedì), la minaccia di un altro pacchetto di sanzioni dopo il 19/mo che dovrebbe essere approvato a giorni, il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e Gnl di Mosca, il completamento dell'esame per aprire i negoziati di adesione alla Ue.

E una nuova riunione della coalizione dei volenterosi venerdì a Londra. A convocarla è stato Emmanuel Macron, che ha lanciato anche un avviso a The Donald: il summit di Budapest fra Trump e Putin è «buona cosa» se si incontrano «per discutere della loro agenda bilaterale» ma «se l'argomento è l'Ucraina anche Kiev dovrebbe partecipare e se il tema è la sicurezza europea anche l'Ue dovrebbe sedere a quel tavolo».

È la linea di Bruxelles, come ha ammonito l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas: «Donald Trump è sincero nel voler porre fine alla guerra in Ucraina, è la Russia che non lo è», ha sottolineato, invitando a «non farci distrarre e convincere i nostri alleati in giro per il mondo che nulla di concreto avverrà a questi incontri se l'Ucraina e l'Europa non sono seduti al tavolo».

Zelensky pronto a incontrare Putin ma non a Budapest

È anche il messaggio rilanciato dallo stesso Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice, pur ritenendo che Budapest non sia «il luogo migliore per questo incontro», visti i rapporti amichevoli tra Orbán e Putin.

«Se si tratta di un invito sotto forma di incontro a tre» o di «diplomazia itinerante, in cui il presidente Trump incontra Putin e separatamente me, allora, in una forma o nell'altra, accetteremo».

Ma finora non è arrivato alcun invito, una situazione che richiama la celebre canzone di Jannacci «Vengo anch'io, no tu no».

Vicini alla fine della guerra, «ma non significa che finirà»

«Siamo vicini a una possibile fine della guerra ma questo non significa che finirà sicuramente», frena Zelensky, mettendo in guardia che la guerra in Ucraina non è come quella a Gaza che Trump è riuscito a fermare.

Intanto il leader di Kiev, dopo lo stop ai missili Tomahawk per attaccare in profondità la Russia, ripiega sui sistemi difensivi contro gli incessanti attacchi di Mosca (nella notte tre missili e 60 droni) e chiede 25 Patriot, che spera di acquistare con gli asset russi sequestrati.