Colpite diverse zone del Paese Tempesta artica negli Stati Uniti, almeno 18 morti

SDA

26.1.2026 - 18:03

Buona parte degli Stati Uniti nella morsa del freddo
Buona parte degli Stati Uniti nella morsa del freddo
Keystone

Sale ad almeno 18 morti il bilancio delle vittime della tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti. Lo riporta Abc News.

Keystone-SDA

26.01.2026, 18:03

26.01.2026, 18:18

A Frisco, vicino a Dallas in Texas, una ragazza di 16 anni è morta in un incidente con lo slittino, secondo quanto riferito dalla polizia locale, mentre nella zona di Austin, una persona è stata trovata morta nel parcheggio di una stazione di servizio abbandonata, apparentemente per ipotermia.

In Arkansas, un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato trainato da un quad sulla neve e aver urtato un albero. Nella contea di Lehigh, in Pennsylvania, tre persone sono morte mentre spalavano la neve, mentre cinque persone sono morte a New York City, e in Massachusetts, una donna è morta dopo essere stata investita da uno spazzaneve in retromarcia in un parcheggio. Tre decessi sono stati segnalati in Tennessee, due in Louisiana e uno in Kansas.

