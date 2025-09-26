  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bilancio provvisorio L'ondata di maltempo sulle  Filippine, già 3 morti e 400'000 sfollati

SDA

26.9.2025 - 07:31

La tempesta tropicale si è abbattuta nella regione di Bicol, nel sud di Luzon.
La tempesta tropicale si è abbattuta nella regione di Bicol, nel sud di Luzon.
Keystone

È di tre morti e 400'000 evacuati il bilancio provvisorio di un'ondata di maltempo che ha colpito le Filippine.

Keystone-SDA

26.09.2025, 07:31

26.09.2025, 08:14

La tempesta tropicale si è abbattuta nella regione di Bicol, nel sud di Luzon. Funzionari della protezione civile hanno dichiarato che tre persone sono morte a causa del crollo di muri e dello sradicamento di alberi causato dalla violenta tempesta tropicale Bualoi, che si sta spostando da ovest a nordovest a velocità di 110 chilometri orari.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Ecco cinque trucchi per risparmiare sul premio di cassa malati
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Altre notizie

Carica di aiuti per Gaza. Salpata dalla Spagna la nave militare che assisterà la Sumud Flotilla

Carica di aiuti per GazaSalpata dalla Spagna la nave militare che assisterà la Sumud Flotilla

Nel nord della Danimarca. Chiuso l'aeroporto di Aalborg nella notte per una nuova allerta droni

Nel nord della DanimarcaChiuso l'aeroporto di Aalborg nella notte per una nuova allerta droni

Stati Uniti. Incriminato l'ex capo dell'FBI James Comey, Trump esulta

Stati UnitiIncriminato l'ex capo dell'FBI James Comey, Trump esulta