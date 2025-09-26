Bilancio provvisorioL'ondata di maltempo sulle Filippine, già 3 morti e 400'000 sfollati
È di tre morti e 400'000 evacuati il bilancio provvisorio di un'ondata di maltempo che ha colpito le Filippine.
La tempesta tropicale si è abbattuta nella regione di Bicol, nel sud di Luzon. Funzionari della protezione civile hanno dichiarato che tre persone sono morte a causa del crollo di muri e dello sradicamento di alberi causato dalla violenta tempesta tropicale Bualoi, che si sta spostando da ovest a nordovest a velocità di 110 chilometri orari.