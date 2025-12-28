  1. Clienti privati
Stati Uniti Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

SDA

28.12.2025 - 08:08

Le sempre spettacolari immagini di New York sotto la neve.
Le sempre spettacolari immagini di New York sotto la neve.
Keystone

Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. Lo riferisce sul proprio sito web Sky News, secondo cui a New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Keystone-SDA

28.12.2025, 08:08

28.12.2025, 08:22

«I meteorologi – ricorda Sky News – avevano previsto fino a 28 cm di neve entro le 13.00 di sabato, con l'accumulo più consistente previsto nelle zone settentrionali delle aree metropolitane di New York City e del New Jersey. A New York sono caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022».

Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware.

Gli aeroporti John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social media, avvertendo che le condizioni meteorologiche potrebbero causare ulteriori disagi ai voli.

