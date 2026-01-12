La capitale egiziana è soggetta a fenomeni simili. (foto d'archivio) Keystone

Il traffico aereo all'aeroporto del Cairo è stato parzialmente interrotto questo pomeriggio a causa di una tempesta di sabbia che sta interessando la capitale egiziana e l'area circostante.

Keystone-SDA SDA

La visibilità è ridotta a meno di 200 metri: due voli dall'Europa, tra cui uno di Swiss, sono stati dirottati e altri dieci hanno subito ritardi da una a due ore.

«L'aeroporto del Cairo, come tutta la provincia in cui è situato, è stato colpito da una tempesta di sabbia che ha ridotto la visibilità a meno di 200 metri in alcune aree», hanno precisato fonti dell'aeroporto.

Il volo Swiss Air Lines LX238 da Zurigo è stato dirottato ad Atene, mentre il Transavia TO4338, proveniente dall'aeroporto parigino di Orly, è stato dirottato su Hurghada.

Le autorità dell'aeroporto del Cairo hanno aumentato la presenza dei servizi operativi sulla pista, inclusi camion dei pompieri e ambulanze, per far fronte al potenziale impatto della tempesta di sabbia e alla scarsa visibilità.