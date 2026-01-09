  1. Clienti privati
Maltempo La tempesta Goretti investe l'Europa: traffico in tilt in Gran Bretagna, blackout in Francia

SDA

9.1.2026 - 09:31

Disagi a causa della tempesta Goretti che ha colpito l'Europa settentrionale con venti violenti.
Keystone

La tempesta Goretti investe l'Europa. La British Airways ha cancellato oltre 50 voli previsti per oggi, in seguito ai disagi dovuti al maltempo, mentre in Francia circa 380'000 famiglie si sono svegliate senza elettricità questa mattina.

Keystone-SDA

09.01.2026, 09:31

09.01.2026, 10:22

La British Airways ha cancellato 25 partenze e 27 arrivi previsti per oggi dall'aeroporto londinese di Heathrow, la maggior parte con rotte a corto raggio, riferisce Sky News UK. Disagi anche all'aeroporto di Birmingham, che ha annunciato la riapertura della pista con un servizio ridotto e ha invitato i passeggeri a «verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea».

Fermi anche diversi treni in Inghilterra dopo che due reti ferroviarie hanno annunciato la sospensione dei servizi oggi fino almeno al pomeriggio, scrive il Guardian. La West Midlands Railway ha dichiarato di aver sospeso tutti i servizi e che non è previsto alcun trasporto ferroviario sostitutivo su strada a causa delle «condizioni stradali incerte».

La London Northwestern Railway ha dichiarato di aver sospeso i servizi tra Birmingham New Street e Liverpool Lime Street fino al pomeriggio mentre i suoi servizi tra Birmingham New Street e London Euston sono ridotti.

Normandia al buio

Circa 380'000 famiglie in Francia si sono svegliate senza elettricità questa mattina a causa della tempesta Goretti che ha invaso l'Europa settentrionale con venti violenti.

La stragrande maggioranza delle famiglie colpite si trovava nella regione settentrionale della Normandia, ha dichiarato il fornitore di energia elettrica francese Enedis in un comunicato, con residenti colpiti anche in Bretagna, Piccardia e nelle regioni dell'Ile-de-France.

I meteorologi di Francia e Gran Bretagna hanno emesso allerte meteo, esortando le persone a rimanere in casa. Durante la notte, una raffica di vento di 213 chilometri orari (132 miglia) è stata registrata nella regione nord-occidentale della Manica, secondo quanto riferito dalle autorità.

Nevicata estrema. Scene folli a Parigi: all'improvviso si scia in centro città

Nevicata estremaScene folli a Parigi: all'improvviso si scia in centro città

