Una forte tempesta invernale si è abbattuta sulla Scandinavia. Keystone

Una potente tempesta invernale ha colpito i Paesi scandinavi causando interruzioni dei trasporti e blackout elettrici. Due persone sono morte in Svezia. Lo riporta la Bbc.

Keystone-SDA SDA

Un uomo sulla cinquantina è morto dopo essere stato colpito da un albero nella stazione sciistica di Kungsberget, nel sud del Paese, secondo quanto riportato dai media locali e dalla polizia. Mentre la società di servizi pubblici regionale Hemab ha dichiarato che uno dei suoi dipendenti è deceduto in un incidente «sul campo».

L'Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso allerte per venti forti in gran parte della metà settentrionale del Paese a causa dell'arrivo della tempesta Johannes. Decine di migliaia di case in Svezia, Norvegia e Finlandia sono rimaste senza elettricità.