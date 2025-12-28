  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trasporti interrotti e blackout Tempesta in Scandinavia, due morti in Svezia

SDA

28.12.2025 - 12:13

Una forte tempesta invernale si è abbattuta sulla Scandinavia.
Una forte tempesta invernale si è abbattuta sulla Scandinavia.
Keystone

Una potente tempesta invernale ha colpito i Paesi scandinavi causando interruzioni dei trasporti e blackout elettrici. Due persone sono morte in Svezia. Lo riporta la Bbc.

Keystone-SDA

28.12.2025, 12:13

28.12.2025, 13:43

Un uomo sulla cinquantina è morto dopo essere stato colpito da un albero nella stazione sciistica di Kungsberget, nel sud del Paese, secondo quanto riportato dai media locali e dalla polizia. Mentre la società di servizi pubblici regionale Hemab ha dichiarato che uno dei suoi dipendenti è deceduto in un incidente «sul campo».

L'Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso allerte per venti forti in gran parte della metà settentrionale del Paese a causa dell'arrivo della tempesta Johannes. Decine di migliaia di case in Svezia, Norvegia e Finlandia sono rimaste senza elettricità.

I più letti

Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni
Eros Ramazzotti sotto accusa, il vicino gli chiede 200mila euro: ecco cos'è successo
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera

Altre notizie

Italia. 25 gli indagati nel caso dei finanziamenti a Hamas: non solo Hannoun, anche i suoi familiari

Italia25 gli indagati nel caso dei finanziamenti a Hamas: non solo Hannoun, anche i suoi familiari

Cambia la moneta. Dal primo gennaio la Bulgaria nell'euro, tra incertezze e speranze

Cambia la monetaDal primo gennaio la Bulgaria nell'euro, tra incertezze e speranze

Dopo le incursioni russe. La Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Dopo le incursioni russeLa Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone