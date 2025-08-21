Il presidente venezuelano Nicolas Maduro (foto d'archivio). KEYSTONE

L'escalation tra Stati Uniti e Venezuela segna un nuovo capitolo. La Casa Bianca ha confermato l'invio nel Mar dei Caraibi di tre navi da guerra, affiancate da sottomarini nucleari, aerei da ricognizione P8 Poseidon, cacciatorpediniere e un'unità missilistica.

Le navi USS San Antonio, USS Iowa Jima e USS Fort Lauderdale, con 4'500 militari, tra cui 2'200 marines, potrebbero trovarsi di fronte alle coste venezuelane già da domenica, secondo fonti statunitensi. Il Dipartimento della Difesa Usa ha precisato che la missione mira a colpire i cartelli della droga e rafforzare la presenza lungo le rotte del narcotraffico.

Caracas ha replicato con l'annuncio dello schieramento di quattro milioni e mezzo di miliziani a salvaguardia del Paese, il divieto di ingresso a turisti non autorizzati, minaccia di carcere per gli stranieri che violino le frontiere, e sospensione per 30 giorni dell'utilizzo di droni, per prevenire «sabotaggi e spionaggio».

«L'arrivo delle navi statunitensi è un atto ostile che mette a rischio la pace e la stabilità del continente», ha dichiarato Maduro. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha avvertito che tutti gli stranieri che entreranno senza autorizzazione saranno considerati «nemici della patria».

Una «guerra psicologica»

Il ministro dell'Interno Diosdado Cabello ha escluso un'invasione straniera, definendo l'escalation una «guerra psicologica» di destra, mentre il responsabile della Difesa, Vladimir Padrino López, ha lanciato un avvertimento a Washington: «Non si azzardino a mettere le mani sul Venezuela. Lo dico a nome delle Forze armate bolivariane (...). Non sarebbe solo un'aggressione» contro di noi, «ma contro tutta l'America Latina. Anche laddove ci sono governi sottomessi agli imperi, restano popoli pronti a resistere», ha aggiunto.

Sul piano internazionale, i dieci Paesi dell'Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America (ALBA) – tra cui Venezuela, Cuba, Bolivia e Nicaragua – hanno condannato la mossa Usa, ed hanno pubblicato una dichiarazione in cui si sostiene che «l'America Latina e i Caraibi sono una zona di pace in cui non c'è spazio per minacce militari da parte degli Stati Uniti, e tanto meno per accuse infondate contro il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro».

Altre tensioni con le rivendicazioni sull'Esequibo

Ad aggiungere tensione ci sono anche le rivendicazioni sull'Esequibo: Maduro ha ribadito che il suo governo non riconoscerà decisioni della Corte Internazionale di Giustizia sulla disputa con la Guyana, di cui rivendica due terzi del territorio, pari a 159.500 chilometri quadrati, circa la metà dell'Italia e dove si vota per rinnovare il Parlamento il prossimo primo settembre.

«Il miracolo della completa riconquista dell'Esequibo lo vedremo prima o poi, qualsiasi mossa facciano ExxonMobil, l'imperialismo o la Corte Internazionale».

In questo contesto resta aperta la vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto dallo scorso novembre nel carcere Rodeo II vicino a Caracas, su cui la Farnesina lavora nella speranza di una rapida risoluzione.