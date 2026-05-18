  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Solidarietà Terre des hommes ha aiutato più persone, nonostante budget in calo

SDA

18.5.2026 - 09:36

Terre des hommes è riuscita a sfruttare al meglio un budget in calo. (Immagine d'archivio).
Terre des hommes è riuscita a sfruttare al meglio un budget in calo. (Immagine d'archivio).
Keystone

La fondazione Terre des hommes nel 2025 ha aiutato con i suoi progetti un totale di 6,2 milioni di persone in 27 Paesi. Si tratta di un aumento pari a 400'000 individui, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi.

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:36

18.05.2026, 09:42

L'organizzazione ha aiutato bambini e comunità su tre continenti, in particolare nei settori migrazione, salute di madri e figli e accesso alla giustizia. Circa 1,2 milioni di persone hanno beneficiato degli aiuti d'urgenza, in particolare a Gaza e dopo i terremoti in Myanmar e Afghanistan.

Per quel che riguarda le madri, nel Burkina Faso si è dato ad esempio aiuto per garantire un miglior sostegno medico durante e dopo i parti.

L'improvvisa frenata degli Stati Uniti nel ramo degli aiuti internazionali, così come gli importi al ribasso di altri Paesi, hanno portato Terre des hommes a dover rinunciare a differenti progetti, oltre a tagliare circa 440 impieghi a livello globale e dieci in Svizzera.

Nonostante il calo del budget del 10%, la fondazione ha chiuso l'anno con un utile operativo di 1,8 milioni di franchi. Le misure di risparmio unite a un anno particolarmente ricco di lasciti testamentari hanno permesso questo risultato, viene sottolineato nella nota.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease
Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»
È «scattata la scintilla» tra Pamela Anderson e Tom Cruise?

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

USA. Senato blocca i finanziamenti per il salone delle feste di Trump

USASenato blocca i finanziamenti per il salone delle feste di Trump

Spagna. Il Partido Popular vince in Andalusia ma dipende da Vox, il Psoe resiste

SpagnaIl Partido Popular vince in Andalusia ma dipende da Vox, il Psoe resiste