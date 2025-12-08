Fortissimo sismaTerremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone, scatta l'allerta tsunami
SDA
8.12.2025 - 16:22
Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato un allerta tsunami.
Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell'arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime intorno allo zero.
A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull'intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa.
La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori.