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Sisma Terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine, ci sono dei morti

SDA

8.6.2026 - 07:24

Molti gli edifici danneggiati.
Molti gli edifici danneggiati.
Keystone

Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, facendo delle vittime. Il sisma si è verificato a una profondità di 55 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao, ha precisato l'US Geological Survey (USGS), innescando un allarme tsunami.

Keystone-SDA

08.06.2026, 07:24

08.06.2026, 07:41

Il Pacific Tsunami Warning Center (PTCW) ha avvertito questa notte che onde di tsunami sono possibili lungo le coste delle Filippine, dell'Indonesia, di Taiwan e fino al Giappone.

Nel frattempo, l'Indonesia ha revocato l'allerta, dopo che sono state registrate piccole onde in almeno nove località, con la più alta di 0,75 metri sull'isola di Sangihe.

Ancora in divenire il bilancio del sisma. La polizia ha per ora confermato che il terremoto ha ucciso almeno tre persone e ne ha ferite altre cinque, scrive la Bbc, secondo cui le forze dell'ordine stimano che siano stati danneggiati 37 edifici.

Il sisma si è verificato alle 7.37 del mattino (l'1.17 in Svizzera) ed è stato seguito da oltre una decina di scosse di assestamento.

Quella più potente ha raggiunto una magnitudo di 6.1 in mare, a una profondità di 67 km, a circa otto dalla costa della provincia di Sarangani, sull'isola di Mindanao, ha precisato l'USGS.

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