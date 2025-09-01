  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Terremoti Forte sisma in Afghanistan: almeno 622 morti e 1500 feriti

SDA

1.9.2025 - 09:26

Terremoto nell'est dell'Afghanistan con centinaia di morti. Si organizzano i soccorsi all'aeroporto di Nangarhar.
Terremoto nell'est dell'Afghanistan con centinaia di morti. Si organizzano i soccorsi all'aeroporto di Nangarhar.
Keystone

Sono oltre 1500 i feriti per il terremoto che ha provocato almeno 622 morti in Afghanistan. Lo ha dichiarato all'Afp il portavoce del ministero degli Interni afghano.

Keystone-SDA

01.09.2025, 09:26

01.09.2025, 09:33

Nel terremoto «610 persone sono morte e 1300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte», ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.

Talebani chiedono aiuto internazionale

I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto in Afghanistan.

Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto.

I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite.

Incontro placche tettoniche

L'Afghanistan è soggetto a terremoti mortali, in particolare nella catena montuosa dell'Hindu Kush, dove si incontrano le placche tettoniche indiana ed euroasiatica.

Un terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito l'Afghanistan il 7 ottobre 2023, seguito da forti scosse di assestamento: il governo talebano ha stimato che almeno 4000 persone siano morte, mentre le Nazioni Unite hanno stimato un bilancio delle vittime molto più basso, circa 1500.

È stato il disastro naturale più mortale che abbia colpito l'Afghanistan nella storia recente.

Due forti terremoti negli ultimi 10 anni

Nel giugno 2022, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la povera provincia di confine orientale di Paktika, uccidendo più di 1000 persone e lasciando decine di migliaia di senzatetto.

Nel 2015, più di 380 persone sono state uccise in Pakistan e Afghanistan quando un potente terremoto di magnitudo 7,5 ha devastato i due paesi, con la maggior parte delle vittime in Pakistan.

In quel disastro, 12 giovani ragazze afghane sono rimaste uccise in una calca mentre cercavano di fuggire dal loro edificio scolastico in preda alle scosse.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare

Altre notizie

Ue-Russia. Interferenze russe sul Gps dell'aereo di von der Leyen, costretto ad atterrare con carte analogiche

Ue-RussiaInterferenze russe sul Gps dell'aereo di von der Leyen, costretto ad atterrare con carte analogiche

Terremoto. Sisma in Afghanistan, il bilancio s'aggrava: almeno 800 morti e 2700 feriti

TerremotoSisma in Afghanistan, il bilancio s'aggrava: almeno 800 morti e 2700 feriti

India-Russia. Modi a Putin: «Relazione privilegiata con Mosca. Stop alla guerra in Ucraina quanto prima»

India-RussiaModi a Putin: «Relazione privilegiata con Mosca. Stop alla guerra in Ucraina quanto prima»