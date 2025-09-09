  1. Clienti privati
Terremoto di magnitudo 5.5 a largo della Grecia, avvertito anche ad Atene

SDA

9.9.2025 - 08:36

Ha tremato anche la capitale ellenica.
Ha tremato anche la capitale ellenica.
Keystone

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle ore 00.27 (le 23.27 di ieri in Svizzera) al largo dell'isola greca di Eubea, nel Mar Egeo.

Keystone-SDA

09.09.2025, 08:36

09.09.2025, 08:38

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del Servizio di monitoraggio geologico statunitense (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra.

Media locali riportano che il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Atene, lontana circa 45 chilometri dall'epicentro.

Al momento non risultano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

