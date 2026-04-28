Restano ora solo 11 membri nell'Opec. KEYSTONE

L'Opec perde un altro pezzo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di uscire dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dall'Opec+ (che comprende altri dieci paesi fra cui la Russia)

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L'addio sarà effettivo a partire dal primo maggio prossimo, cambiando così il volto del mercato dell'oro nero.

L'uscita degli Emirati Arabi Uniti segue una serie di abbandoni avvenuti negli ultimi anni: Angola (2024), Ecuador (2020) e Qatar (2019).

La decisione di Abu Dhabi, dopo 60 anni di appartenenza al cartello, segna una svolta storica guidata dalla volontà del paese di «concentrare gli sforzi su ciò che l'interesse nazionale impone» e quindi perseguire un'autonomia strategica energetica.

Arriva anche in un momento particolare, con l'industria petrolifera mondiale alle prese con la massiccia interruzione delle forniture causata dalla guerra in Iran e il blocco di Hormuz. Rappresenta, dunque, un duro colpo per l'organizzazione dato che gli Emirati sono il terzo produttore del gruppo.

Secondo alcuni dati ufficiali, nel 2022 il Paese produceva 4 milioni di barili al giorno, oltre il 4% del totale a livello mondiale.

Più libertà d'ora in poi

La mossa di Abu Dhabi «è una indicazione di come la guerra in Iran rimodellerà i mercati energetici globali negli anni a venire», sottolineano gli analisti.

Infatti, mentre con l'appartenenza all'Opec i paesi devono rispettare le decisioni del cartello su quote e livelli di produzione, uscendo dall'organizzazione gli Emirati ora sono completamente liberi di decidere la propria politica petrolifera.

Possono quindi determinare liberamente quanto produrre, e reagire più velocemente alle richieste del mercato, senza essere vincolati da un processo decisionale collettivo.

Le tensioni con Riad

L'addio di Abu Dhabi segue inoltre anni di tensioni con la vicina Arabia Saudita, leader di fatto dell'Opec, sia sulla politica di produzione che su una competizione per l'influenza politica sulla regione.

Negli ultimi anni i due paesi si sono scontrati nelle riunioni dell'Opec+, con gli Emirati che puntavano ad aumentare la produzione di petrolio e Riad che continuava a imporre tagli.

Secondo gli analisti, nell'immediato l'impatto dell'uscita degli Emirati dall'Opec sarà «probabilmente limitato» perché la guerra tra Stati Uniti e Iran sta «soffocando» le esportazioni di petrolio dal Golfo Persico. Un fenomeno che costringe gli stessi Emirati, i Sauditi, l'Iraq e altri a tagliare drasticamente la produzione piuttosto che aumentarla.

Sono rimasti in 11

Sui mercati intanto il petrolio Wti è risalito oltre i 100 dollari al barile a New York mentre il Brent del Mare del Nord ha superato i 110 dollari al barile.

Con l'uscita di Abu Dhabi la lista dei paesi Opec si riduce a 11 membri: Arabia Saudita, Iran, Iraq, Kuwait, Venezuela, Algeria, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, Libia e Nigeria.